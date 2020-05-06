подписаться на рассылку
26.75 27.15
28.85 29.5
˟
  • Новости
  • Мир
  • В Нидерландах составили словарь "коронавирусных" неологизмов
06 мая 2020, среда, 11:52 539
Мир 2020-05-06T12:30:02+03:00
Українські Новини
В Нидерландах составили словарь "коронавирусных" неологизмов

В Нидерландах составили словарь "коронавирусных" неологизмов

Елизавета Кесельман
Нидерланды, Словарь, Неологизм, Коронавирус, коронавирусные неологизмы
Словарь. Фото: pixabay
Словарь. Фото: pixabay

В Нидерландах, где ранее разрешили проведение эвтаназии, из-за пандемии коронавируса создали так называемый словарь "коронавирусных" неологизмов, связанные с карантином, самоизоляцией, социальным дистанцированием и т.д. Об этом передает CNN.

В частности, нидерландский антрополог Гаральд Принс объяснил понятия и значения некоторых из слов, и перевел их на английский. По мнению эксперта эти слова переживут пандемию и найдут новое использование, как уже неоднократно было раньше. Издание "Бабель" перевело неологизмы на русский. 

Huidhonger /голод к коже -жажда встречи с людьми, вызванная самоизоляцией.

Anderhalvemetereconomie / шестифутовая экономика - экономика, построенная на таком мероприятии противоэпидемической безопасности, как расстояние между людьми.

Hoestschaamte / кашлестыд - тревожное чувство из-за возможности вызвать панику среди людей кашлем или похожим звуком.

Coronahufter / коронапридурок - покупатель в магазине, который нарушает нормы социальной дистанции.

Druppelcontact / каплеконтакт - обмен каплями от кашля или чихания как источниками инфекции.

Onthamsteren / раззапасание - употребление пищи длительного хранения.

Straatschaamte / уличностыд - тревожное чувство из-за выхода на улицу без крайней необходимости.

Toogviroloog / балабовирусолог - дилетант, который распространяет ложную или непроверенную информацию о коронавирусе и его лечении.

Как сообщали Українські Новини, ранее Ульяна Супрун рассказала, как отличить коронавирус от вируса "мудака" и гриппа. 

Больше новостей о: Нидерланды Словарь Неологизм Коронавирус коронавирусные неологизмы

Нидерланды разрешили проведение эвтаназии больным ...
Словом года в США назвали "феминизм"...
Оксфордский словарь пополнили тысячей неологизмов...
В Житомире закрыли общежитие из-за вспышки коронав...
В Киеве продолжает расти количество новых случаев коронавируса. В Киево-Печерской лавре новая вспышка
С 11 мая в Украине изменятся условия карантина. В Минздраве рассказали о послаблениях
Новости
Смягчение карантина. Как будет работать транспорт в Киеве 12:42
Стало известно, когда Рада вернется к обычному режиму работы 12:37
Банковая похвасталась, что Зеленский использует юмор как оружие в международной дипломатии 12:35
Скриншот: Reuters
В ОАЭ горел 45-этажный небоскреб. В результате пожара пострадали около 10 человек 12:23
Временное сокращение генерации АЭС является вынужденным и связано с нормами законодательства в сфере ВИЭ , - Буславец 12:13
больше новостей
Минздрав обнародовал рекомендации для заведений общепита по работе с 11 мая 06:45 Инфографика
Киев разрешил продажу фаст-фуда и напитков в МАФах с 5 мая: какие требования 21:37
В мае многие украинцы останутся без зарплаты 05:40
На Киев обрушилась сильная гроза с градом: на улицах образовался настоящий потоп 16:08
Кабмин продлил карантин до 22 мая со смягчением с 11 мая 14:23
больше новостей
Зеленский хочет, чтоб СБУ защищала мораль, духовность и культуру общества 19:17
Предложение Бахматюка по урегулированию вопроса задолженности банков выгодно государству, - Фонд гарантирования вкладов 09:29 Документ
Минздрав обнародовал рекомендации для заведений общепита по работе с 11 мая 06:45 Инфографика
"Эпицентр" отрицает работу всех отделов магазина во время карантина 21:20
СБУ просит Раду решить проблему неконтролируемого роста "зеленой" генерации 17:55 Документ
больше новостей
После трехдневного сокращения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok