В Нидерландах составили словарь "коронавирусных" неологизмов

В Нидерландах, где ранее разрешили проведение эвтаназии, из-за пандемии коронавируса создали так называемый словарь "коронавирусных" неологизмов, связанные с карантином, самоизоляцией, социальным дистанцированием и т.д. Об этом передает CNN.

В частности, нидерландский антрополог Гаральд Принс объяснил понятия и значения некоторых из слов, и перевел их на английский. По мнению эксперта эти слова переживут пандемию и найдут новое использование, как уже неоднократно было раньше. Издание "Бабель" перевело неологизмы на русский.

Huidhonger /голод к коже -жажда встречи с людьми, вызванная самоизоляцией.

Anderhalvemetereconomie / шестифутовая экономика - экономика, построенная на таком мероприятии противоэпидемической безопасности, как расстояние между людьми.

Hoestschaamte / кашлестыд - тревожное чувство из-за возможности вызвать панику среди людей кашлем или похожим звуком.

Coronahufter / коронапридурок - покупатель в магазине, который нарушает нормы социальной дистанции.

Druppelcontact / каплеконтакт - обмен каплями от кашля или чихания как источниками инфекции.

Onthamsteren / раззапасание - употребление пищи длительного хранения.

Straatschaamte / уличностыд - тревожное чувство из-за выхода на улицу без крайней необходимости.

Toogviroloog / балабовирусолог - дилетант, который распространяет ложную или непроверенную информацию о коронавирусе и его лечении.

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