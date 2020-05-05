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05 мая 2020, вторник, 14:29 1167
Политика мира 2020-05-05T15:15:02+03:00
Українські Новини
Военные корабли НАТО впервые за 30 лет вошли в Баренцево море

Военные корабли НАТО впервые за 30 лет вошли в Баренцево море

Елизавета Кесельман
Нато, США, Россия, Баренцево море, военные корабли
Эскадренный миноносец USS Roosevelt. Фото: twitter.com/usnavy
Эскадренный миноносец USS Roosevelt. Фото: twitter.com/usnavy

В Баренцево море впервые за 30 лет, 4 мая для проведения "операций по безопасности" и военных противолодочных учений на фоне активизации России в Арктике вошла группа военных кораблей НАТО. Об этом сообщает Шестой флот Военно-морских сил США, передает DW. 

Согласно сообщению, в Баренцевом море на данный момент находятся американские эсминцы USS Donald Cook (DDG 75) и USS Porter (DDG 78), корабль поддержки USNS Supply (T-AOE 6), американская подводная лодка (при поддержке патрульно-разведывательного самолета P8-A Poseidon), а также фрегат Королевского флота Великобритании HMS Kent (F 78).

Перед началом операции командование НАТО оповестило Россию о своем присутствии, чтобы "избежать ошибок, уменьшить риск и предотвратить непреднамеренную эскалацию". Северный флот РФ начал отслеживать корабли.

Влияние в Арктике пытаются усиливать не только НАТО и Россия, но и Китай, который утверждает, что является "околоарктической страной".

"В эти непростые времена особенно важно обеспечивать постоянство наших операций на европейской сцене и одновременно принимать благоразумные меры по защите здоровья наших сил. Мы сохраняем приверженность делу продвижения безопасности и стабильности в регионе", - заявила команду ющая Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Лиза Франкетти.  

Как сообщали Українські Новини, в Ионическом море найдены обломки пропавшего вертолета НАТО. 

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