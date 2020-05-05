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05 мая 2020, вторник, 14:01 14
Мир 2020-05-05T14:03:06+03:00
Українські Новини
Статуя Христа-Искупителя в Бразилии стала "врачом" в медицинском костюме и защитной маской на лице

Статуя Христа-Искупителя в Бразилии стала "врачом" в медицинском костюме и защитной маской на лице

Елизавета Кесельман
Бразилия, Рио-де-Жанейро, Статуя Христа-Искупителя
Статуя Христа-Искупителя в маске. Фото: Twiiter/kctv5
Статуя Христа-Искупителя в маске. Фото: Twiiter/kctv5

После того, как в Румынии врачей "причислили к лику святых", в Бразилии знаменитую 39-метровую статую Христа-Искупителя стали использовать, как живое обращение и призыв к людям носить маску и оставаться дома. Об этом сообщает CNN.

Статую Христа-Искупителя закрыли для посетителей в середине марта. С тех пор власть использует ее для донесения сообщений о солидарности с медицинскими работниками и всеми пострадавшими от пандемии коронавируса а также в качестве призыва жителей соблюдать правила и носить маски. 

Также на скульптуру спроектировали надпись #mascarasalva, что переводится как "маска спасает". Сам памятник уже больше месяца закрыт для посещения.

Впервые с начала пандемии статую подсветили в марте: тогда ее украшали флаги стран, которые больше всего пострадали от COVID-19. В Пасху на статую спроектировали образ врача — таким образом страна отдала дань тем, кто рискует своей жизнью на передовой борьбы с пандемией коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, в Испании жители осудили власти за дезинфекцию пляжа хлоркой, поскольку это убило животных. 

 

 

 

Как сообщали Українські Новини,

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