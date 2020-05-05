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05 мая 2020, вторник, 11:28 68
Шоу-бизнес 2020-05-05T11:31:24+03:00
Українські Новини
Илон Маск стал отцом в шестой раз

Илон Маск стал отцом в шестой раз

Валерия Драгомирова
Ребенок, Илон Маск, Клэр Буше, Grimes
Илон Маск. Фото: kapital.kz
Илон Маск. Фото: kapital.kz

Известный предприниматель, изобретатель и миллиардер Илон Маск стал отцом в шестой раз. О пополнении в семье он написал в своем Twitter.

"Мама и ребенок чувствуют себя хорошо", - коротко прокомментировал Илон Маск.

Больше никаких подробностей он не сообщил.

Младенца Маску родила 32-летняя канадская певица Grimes, настоящее имя которой Клэр Буше. Пара встречается с 2018 года. В январе 2020 Граймс подтвердила, что они с Маском ждут ребенка.

Илон Маск с новорожденным ребенком. Фото: Twitter/@elonmuskИлон Маск с новорожденным ребенком. Фото: Twitter/@elonmusk


Первая жена Маска Жюстин Уилсон родила ему пятеро детей. 

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Илон Маск и бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд подтвердили свой роман. Маска и Херд впервые заметили вместе летом 2016 года.

Ранее Илон Маск рассказал о своем болезненном расставании с Эмбер Херд и о том, как тяжело он переносит свое одиночество.

Кроме того, Илон Маск потратил 50 тыс. долларов на детектива, чтобы доказать педофилию спасателя детей из пещеры Таиланда. 

Тем временем Илон Маск впервые в истории показал видео космического корабля Starship изнутри. 

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