Известный предприниматель, изобретатель и миллиардер Илон Маск стал отцом в шестой раз. О пополнении в семье он написал в своем Twitter.

"Мама и ребенок чувствуют себя хорошо", - коротко прокомментировал Илон Маск.



Больше никаких подробностей он не сообщил.



Младенца Маску родила 32-летняя канадская певица Grimes, настоящее имя которой Клэр Буше. Пара встречается с 2018 года. В январе 2020 Граймс подтвердила, что они с Маском ждут ребенка.

Илон Маск с новорожденным ребенком. Фото: Twitter/@elonmusk



Первая жена Маска Жюстин Уилсон родила ему пятеро детей.



Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Илон Маск и бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд подтвердили свой роман. Маска и Херд впервые заметили вместе летом 2016 года.



Ранее Илон Маск рассказал о своем болезненном расставании с Эмбер Херд и о том, как тяжело он переносит свое одиночество.



Кроме того, Илон Маск потратил 50 тыс. долларов на детектива, чтобы доказать педофилию спасателя детей из пещеры Таиланда.



Тем временем Илон Маск впервые в истории показал видео космического корабля Starship изнутри.