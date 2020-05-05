Минздрав начнет разрабатывать госстандарты лечения на следующей неделе

Министерство здравоохранения намерено начать разработку государственных стандартов лечения с 11 мая

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"С 11 мая Миздрав начинает разработку и утверждение государственных стандартов оказания медицинской помощи", - сказал он.

По словам министра, сейчас медпомощь оказывается при отсутствии стандартов.

Степанов отметил, что на основании данных, полученных при разработке стандартов, Минздрав предложит усовершенствованные тарифы, по которым будет осуществляться финансирование медицины в 2021 году.

"Новые тарифы будут основываться на рыночных зарплатах для работников отрасли и качественных стандартах медицинских услуг", - подчеркнул он.

По словам министра, такие тарифы будут полностью покрывать лечение больных.

Также ранее главный психиатр Киевской области - генеральный директор Киевского областного психиатрически-наркологического медицинского объединения Геннадий Зильберблат рассказал, к каким последствиям привела медицинская реформа.

В Украине из-за проблем с финансированием специализированные психиатрические больницы находятся на грани закрытия и увольнения работников после внедрения второго этапа медреформы, которая стартовала 1 апреля. 22 тысячи психиатрических больных могут остаться без медицинского ухода