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05 мая 2020, вторник, 08:25 1265
Общество 2020-05-05T08:30:01+03:00
Українські Новини
Девочку заставили облиться зеленкой и встать на колени за издевательство над украинским флагом

Девочку заставили облиться зеленкой и встать на колени за издевательство над украинским флагом

Валерия Драгомирова
Запорожье, Зеленка, Государственный флаг, Флаг Украины, Издевательство над флагом
Флаг Украины. Фото:pixabay
Флаг Украины. Фото:pixabay

На днях в соцсетях разлетелось видео, как в Запорожье подростки срывают государственный флаг, а потом рвут его ногами. 13-летнюю девочку, которая снимала это на видео нашли запорожские активисты и решили устроить над девочкой самосуд. Об этом пишет Vgorode.

Школьницу заставили извиниться на видео, а потом облить себя зеленкой и встать на колени. Целовать флаг ей не дали, чтобы девочка не испачкала его. Видео произошедшего опубликовали в соцсетях.

Судя по комментариям, с парнями хотели поступить также, но их пока не нашли.



Инцидент с флагом произошел 30 апреля. Двое парней 19-ти лет сорвали флаг со флагштока и порвали его. Все это девочка снимала на телефон и громко смеялась. Полиция уже открыла уголовное производство по факту происшествия.

Парней доставили в отделение полиции, а девочку пригласили туда с мамой, так как она несовершеннолетняя. С ней будут проводить профилактические беседы. Все участники инцидента в соцсетях извинились за содеянное. Один из парней написал, что они патриоты, а сделали это, потому что были пьяны.



Как сообщали Українські Новини, за надругательство над флагом Украины мужчине дали три года тюрьмы. 

В конце октября неизвестный украл флаг Украины со здания городского суда в Горишних Плавнях.

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