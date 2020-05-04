Мощная гроза в Черновцах повалила деревья и затопила улицы

Мощная гроза накрыла Черновцы в воскресенье, 3 мая. Сильный ливень затопил улицы города, а ветер повалил деревья. Об этом сообщает издание АСС.

Так, на улице Лысенко дерево упало на дорогу, заблокировав проезд автомобилям. Также дерево повредило забор Черновицкой специальной школы-интерната №2. Последствия непогоды местные коммунальные службы продолжают ликвидировать до сих пор. Дожди были настолько сильными, что на некоторых улицах вода мешала автомобилям проехать.

Как сообщали Українські Новини, днем 4 мая на столицу Украины обрушился мощный ливень с грозой, о которой предупреждали синоптики, в результате чего на улицах образовались реки. В некоторых районах Киева шел град.

Сообщается, что в результате сильного ливня с грозой на многих улицах столицы образовались потоки воды. Вот как, например, на проспекте Героев Сталинграда.