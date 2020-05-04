Топ-20 медицинских инноваций за 20 лет, - рейтинговое исследование

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) и Liga.net в рамках совместного проекта провели рейтинговое исследование "Топ-20 медицинских инноваций за 20 лет".

Об этом говорится в результатах исследования.

В рамках исследования группой экспертов были отобраны 20 медицинских инноваций, сыгравших важную роль в ХХІ веке.

В состав экспертов вошли представители разных медицинских специальностей: инфекционисты, гинекологи, офтальмологи, аллергологи и другие.

Отбор инноваций происходил в два этапа. На первом, каждый из экспертов предложил перечень инноваций, которые играют важную роль в медицине ХХІ века. В результате был сформирован единый список, из которого на втором этапе каждый эксперт выбрал 20 наиболее достойных.

По итогам подсчета голосов 20 инновациями-победителями стали: вакцина против вируса Эбола; пренатальная диагностика хромосомных нарушений; бионический глаз; искусственное сердце; генно-инженерные аналоги инсулина; робот-ассистированная хирургическая система "da Vinci"; препарат для лечения спинальной мышечной атрофии; иммунотерапия онкологических заболеваний; 3D-печать человеческих органов или их частей; лечение тяжелых форм бронхиальной астмы.

Также в топ-20 медицинских инноваций вошли: лечение гепатита С; генная терапия in vivo; 3D-моделирование в хирургии; бионические протезы конечностей; молекулярная классификация рака молочной железы; генная терапия лейкоза и лимфомы; РНК-интерференция для лечения генетических заболеваний; печать препаратов на 3D-принтере; витрификация эмбрионов и яйцеклеток; секвенирование ДНК.

Как сообщали Українськi Новини, 2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.