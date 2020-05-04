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04 мая 2020, понедельник, 16:59 279
Верховная Рада и партии 2020-05-04T18:15:02+03:00
Українські Новини
Платформа Бойко требует выделить помощь украинским СМИ в связи с карантином

Платформа Бойко требует выделить помощь украинским СМИ в связи с карантином

Елена Новикова
СМИ, Карантин, Медиа, НСЖУ, ОПЗЖ, карантин в Украине
Флаг ОПЗЖ. Фото: пресс-служба
Флаг ОПЗЖ. Фото: пресс-служба

Партия "Оппозиционная платформа-За жизнь" требует выделить экстренную государственную помощь печатными и онлайн-СМИ в период кризиса.

Об этом говорится в заявлении партии.

Партия ссылается на данные Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), которые свидетельствуют, что более 80% печатных и интернет-изданий из-за кризиса и карантина утратили рекламодателей, многие медиа балансируют на грани закрытия, вынуждены приостанавливать деятельность и сокращать штат.

"Мы требуем немедленно выделить экстренную помощь от государства печатным и онлайн-медиа. Провести консультации правительства с представителями НСЖУ для разработки комплексной Антикризисной программы поддержки СМИ в период кризиса. Требуем восстановить государственное финансирование местной прессы, которая выполняет важнейшую функцию информирования жителей регионов Украины", - говорится в заявлении.

Партия подчеркивает, что власть пока не обеспечила расследование нападений на журналистов, в частности убийств Павла Шеремета и Олеся Бузины.

"Мы требуем от правительства в период эпидемии отвлечься от своих планов установления тотальной цензуры и уничтожения свободы слова в Украине. Сегодня жизненно необходимо сосредоточится на поддержке СМИ", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) призывает Кабинет Министров экономически поддержать прессу и предоставить налоговые льготы медиа, которые вынуждены приостановить работу в связи с общенациональным карантином для предотвращения распространения коронавируса.

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