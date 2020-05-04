Развитие научного потенциала в Украине должно стать стратегической задачей для правительства, - "Фармак"

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) считает, что развитие научного потенциала в Украине должно стать стратегической задачей для правительства.

Об этом в говорится в совместном проекте "Фармак" и Liga.net "Топ-20 медицинских инноваций за 20 лет".

"Научный потенциал Украины огромен. Украинские ученые работают над адронным коллайдером, разрабатывают матричные полимеры, исследуют нейронные связи, космическую погоду… Развитие научного потенциала в Украине должно стать стратегической задачей для правительства. Необходимы государственная поддержка, система грантов, экосистема для развития науки", - сказал исполнительный директор "Фармак" Владимир Костюк.

Он отметил, что в проекте государственного бюджета Украины на 2020 год расходы на научную и научно-техническую деятельность составили около 0,24% ВВП, тогда как в европейских странах на развитие науки тратят 2% ВВП.

По данным национального научного фонда США в рейтинге стран мира по уровню научно-исследовательской деятельности, Украина занимает 42 место.

"Однако положительные сдвиги, конечно, есть. Один из примеров – участие в программе "Горизонт 2020". Начиная с 2014 года и до сих пор, по итогам 446 конкурсов для 117 украинских организаций-участников программы "Горизонт 2020" предусмотрено финансирование в сумме 17,2 миллиона евро для 90 проектов, 9 из которых координируются украинскими организациями. "Фармак" также стал участником этой программы, выиграв два гранта от европейского проекта фундаментальных исследований на общую сумму свыше 500 тыс. евро", - сказал Костюк.

Как сообщали Українськi Новини, 2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.