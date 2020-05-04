В разработке АО "Фармак" находится 100 сложнокомпонентных эффективных лекарств

В разработке крупного производителя лекарственных средств компании "Фармак" (Киев) находится около 100 сложнокомпонентных эффективных лекарств.

Об этом в говорится в совместном проекте "Фармак" и Liga.net «Топ-20 медицинских инноваций за 20 лет».

"Фармацевтика в мире становится драйвером научных разработок. Фармацевтика и биотехнологии остаются самыми высокотехнологичными отраслями в мире по объему абсолютных и относительных затрат. На них приходится 70% всех инвестиций в медицинской сфере - более 1 трлн долларов. Огромная часть этих денег идет в научные разработки. Например, "Фармак" ежегодно инвестирует в научные разработки около 15 млн долларов . У нас работают 150 ученых, из которых 40 кандидатов наук и 5 докторов наук. Такой мощный научный потенциал дает возможность выпускать на рынок около 20 новых лекарственных средств в год. Сегодня у нас в разработке около 100 сложнокомпонентных эффективных лекарств", - сказал исполнительный директор "Фармак" Владимир Костюк.

По его словам, миссия компании – делать доступным лечение современными и эффективными лекарственными препаратами.

"И без науки и инноваций эта миссия не выполнима. Поэтому мы сфокусированы на современных достижениях в науке, передовых технологиях и инновационном оборудовании. Потому что лидерство – это результат доверия миллионов украинцев и жителей других стран, а "Фармак" лидер украинского фармрынка с 2010 года и крупнейший экспортер лекарственных средств. И мы, как никто понимаем свою ответственность и вдохновлены совершенствоваться во имя человеческого здоровья", - сказал Костюк.

Как сообщали Українськi Новини, 2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.