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04 мая 2020, понедельник, 14:21 256
Общество 2020-05-04T14:30:02+03:00
Українські Новини
Почти каждый четвертый украинец за окончание карантина

Почти каждый четвертый украинец за окончание карантина

Валерия Драгомирова
Соцопрос, Карантин, Продление карантина
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как Кабмин продлил карантин до 22 мая со смягчением с 11 мая, 49,9% респондентов, опрошенных Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", считают, что решение по карантину должно приниматься в зависимости от ситуации с распространением коронавируса, а 22,1% считают, что карантин следует завершать.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 23-30 апреля, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, стоит ли, по их мнению, продлевать после 24 апреля ограничительные меры для населения и бизнеса.

49,9% ответили, что это должно зависеть от ситуации с заболеваемостью, а 22,1% - что карантин стоит прекратить.

14,2% опрошенных выступили за продление карантина как минимум до конца мая и за усиление ограничительных мер, а 10% - за продление карантина, но не более, чем на 2 недели.

3,9% респондентов затруднились ответить.

Оценивая действия власти, большинство опрошенных считают, что для предотвращения коронавируса кое-что делается, но этого недостаточно - 51,1%.

В то же время по сравнению с мартом количество придерживающихся такого мнения уменьшилось - их было 59%.

Количество тех, кто считает, что власть делает все возможное, увеличилось с 26,8% в марте до 32% в апреле.

33,6% респондентов заявили, что ежедневно выходят из дому за продуктами или товарами первой необходимости, еще 33,6% - несколько раз в неделю, 18,1% - раз в неделю, 5,8% - один раз в несколько недель, а 7,1% - не выходят в магазины.

61,2% опрошенных считают реальной угрозу коронавируса для себя и своей семьи, 21,7% - нет, 17% - затруднились ответить.

7,1% респондентов ответили, что среди их близких или знакомых есть больные коронавирусом, у 91,1% - нет, а 1,8% - не знают.

По сравнению с мартом незначительно увеличилось количество тех, кто обеспокоен проблемой коронавируса - с 81,8% до 83,4%.

В то же время количество тех, кто считает, что коронавирус может иметь катастрофические последствия, существенно уменьшилось - с 40,1% до 22,2%, а количество тех, кто считает, что вскоре врачи справятся с этой проблемой увеличилось с 33,6% до 40,3%.

При этом количество тех, кто считает, что проблема коронавируса чересчур преувеличена, также увеличилось - с 23,5% в марте до 33,2% в апреле.

Всего было опрошено 1 948 совершеннолетних респондентов из всех регионов на подконтрольной территории методом телефонного интервью.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина

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