Рубль в начале недели "замер" в обменниках. Курс российской нацвалюты на 4 мая

Пока доллар продолжает падать, в понедельник, 4 мая, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 30 апреля, не изменился и составляет 3,15 гривен за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua. Тем временем средний курс продажи в понедельник повысился на 1 копейку и составляет 3,70 гривен за 10 рублей. Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 4 мая: 10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,15 3,70 Максимальный 3,52 3,90 Минимальный 2,30 3,60 Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, что случится с курсом валют после отмены карантина. Тем временем с 24 по 30 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 17,47 коп. до 27,2249 UAH\/USD, курс покупки понизился на 11,75 коп. до 26,8691 UAH\/USD пятую неделю подряд. Кроме того, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 30 апреля на 1,01 коп. до 27,2148 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 2,39 коп. до 26,8452 UAH\/USD.