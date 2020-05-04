Рубль в начале недели "замер" в обменниках. Курс российской нацвалюты на 4 мая

Пока доллар продолжает падать, в понедельник, 4 мая, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 30 апреля, не изменился и составляет 3,15 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в понедельник повысился на 1 копейку и составляет 3,70 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 4 мая:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,15 3,70 Максимальный 3,52 3,90 Минимальный 2,30 3,60

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Тем временем с 24 по 30 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 17,47 коп. до 27,2249 UAH/USD, курс покупки понизился на 11,75 коп. до 26,8691 UAH/USD пятую неделю подряд.

Кроме того, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 30 апреля на 1,01 коп. до 27,2148 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,39 коп. до 26,8452 UAH/USD.