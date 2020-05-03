Украина сэкономит на энергетическом импорте 5,7 млрд долларов в 2020, - Ukraine Economic Outlook

Украина "сэкономит" на снижении мировых цен на газ, энергетический уголь и нефть 5,7 миллиардов долларов из 12 миллиардов, которые согласно данным Платежного баланса Украины (публикуемого НБУ) она потратила на "энергетический импорт" в 2019 году, в то время, как Европейская Бизнес Ассоциация поддерживает создание Антикризисного энергетического штаба.

Об этом говорится в сообщении Независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook.

Так, сообщается, что расчет сделан на основании пересчета объемов энергетческого импорта в 2019 году с учетом фактора сезонности (по месяцам) по ценам на уголь, нефть и газ по котировкам фьючерсов до конца 2020 года.

"Эти данные являются важной составляющей нашей общей эконометрической модели, на основании которой мы делаем наиболее точные прогнозы "коридора возможных отклонений" курса гривни на каждый месяц. Помимо данных торгового и платежного баланса она также учитываем прогноз "фискального разрыва" (дефицита) бюджета и возможное расширение "денежной базы" в каждый из месяцев", - сообщил главный экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

Расчет падения стоимости энергетического испорта в 2020 году. Фото: Facebook/Михаил Кухар

Как сообщали Українські Новини, Волынец заявил, что Минэнерго правильно откорректировало баланс по электроэнергии.

Также экс-министр энергетики Иван Плачков считает, что для балансирования энергосистемы необходимо выводить в резерв энергоблоки АЭС и понижать мощности в их работе, так как другого выхода просто не существует.