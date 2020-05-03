НСЖУ назвал одним из врагов прессы в 2020 Бородняского

Национальный союз журналистов Украины считает главными врагами прессы в 2020 году агрессию против журналистов, системную безнаказанность за преступления против представителей СМИ и бывшего министра культуры Владимира Бородянского.

Об этом заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Он отметил, что НСЖУ составила свой список "Враги прессы-2020", в который вошли физическая агрессия против журналистов, системная безнаказанность из-за отсутствия прецедентов весомого наказания за преступления против журналистов, политизация темы свободы слова, безразличие чиновников к журналистам, экономическая нищета (СМИ в Украине являются либо дотационными либо нищими) и дезинформация манипуляции или поверхностная журналистика, которые подрывают доверие к СМИ.

Также Томиленко вынес отдельным пунктом бывшего министра культуры Владимира Бородянского.

"Автор скандального законопроекта, предусматривающего уголовную ответственность для журналистов и государственных органов цензуры, - очевидный фаворит антирейтинга "врагов прессы". Несмотря на то, что Бородянский отправлен в отставку, его откровенные намерения вмешательства в журналистскую деятельность, декларируя "борьбу с дезинформацией", повлекли длительный отрицательный эффект. И в виде критики международных организаций, и в виде тотального недоверия журналистов к информационной политике правительства и Министерства культуры. Это надо было додуматься, чтобы в стране, которая при всех Президентах горячо отстаивала право свободно говорить, предлагать отправлять журналистов на исправительные работы или в тюрьму", - подчеркнул Томиленко.

Также он отметил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливает "врагов прессы" и требует от журналистов сплоченности и силы воли "для выживания профессии и себя в ней".

Как сообщали Українські Новини, ранее экс-министр Бородянский провел презентацию своих инициатив по новому медийному закону. По словам министра, грядет серьезное ужесточение политики в отношении журналистов и СМИ. Вплоть до блокировки сайтов, закрытия каналов и уголовной ответственности за "манипуляции".

Журналисты и представители медиа-сообщества раскритиковали данные проекты.

НСЖУ требовал отставки министра Бородянского за его враждебный к журналистике законопроект.