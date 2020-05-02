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02 мая 2020, суббота, 17:52 482
Кабмин 2020-05-02T18:30:41+03:00
Українські Новини
Никаких веерных отключений электроэнергии не будет, - Ольга Буславец

Никаких веерных отключений электроэнергии не будет, - Ольга Буславец

Надежда Комендантова
Кабмин, Электричество, Свет, веерные отключения, Ольга Буславец
Ольга Буславец Фото: Energy Club - Клуб енергетики/Facebook
Ольга Буславец Фото: Energy Club - Клуб енергетики/Facebook

Министерство энергетики и защиты окружающей среды не допустит веерных отключений электроэнергии, несмотря на сложную ситуацию в энергетике.

Об этом сказала и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець в эфире телеканала "Интер".

Она отметила, что энергетическая отрасль переживает самые кризисные явления в истории Украины, но Правительство и Минекоенерго ситуацию контролируют: "Я хочу успокоить: не будет никаких веерных отключений. Правительство и Министерство держат ситуацию под контролем и не допустят, чтобы у украинцев не было света ".

Сложная ситуация в энергетике сложилась по ряду причин: не должным образом подготовлено введение нового рынка электроэнергии в июле 2019 года, открытие импорта электроэнергии из России и Беларуси по двусторонним договорам, пандемия коронавируса.

Все это привело к тому, что цена на электроэнергию в Украине значительно упала и перестала покрывать себестоимость ее производства отечественными предприятиями. На складах шахт и ТЭС начал накапливаться уголь, в конце остановились 95% угольных предприятий.

"Соответственно, надо было принимать срочные решения. Первым шагом было необходимо сделать реальный Прогнозный энергетический баланс, который бы учитывал значительное сокращение потребления и соответствующее уменьшение производства электрической энергии для того, чтобы предоставить возможность работать всей генерации и использовать в том числе уголь", - рассказала и.о. министра.

На базе нового энергобаланса разработан план антикризисных мер, которые позволят сбалансировать энергетическую отрасль.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин назначил Буславец врио Минэнерго, уволив Шубина с данной должности.

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