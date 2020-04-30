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30 апреля 2020, четверг, 16:33 515
Экономика 2020-04-30T16:34:32+03:00
Українські Новини
"Энергоатом" считает обоснованным выход блока АЭС в резерв из-за уменьшения потребления электроэнергии

"Энергоатом" считает обоснованным выход блока АЭС в резерв из-за уменьшения потребления электроэнергии

Елизавета Кесельман
Энергетика, АЭС, Энергоатом, Минэнерго, Михаил Волынец, НАЭК
Энергоатом. fdlx.com
Энергоатом. fdlx.com

И.о. президента Государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания" Энергоатом" Петр Котин назвал обоснованным снижение объемов генерации и приостановление работы блоков АЭС, предусмотренных новым прогнозным балансом электрической энергии ОЭС Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики и защиты угля. 

Отмечается, что на первом заседании Антикризисного энергетического штаба Петр Котин отметил, что по предварительном энергобалансом в 2020 году АЭС должны выработать 80 млрд 300 млн кВт / час. Во время консультаций о пересмотре энергобаланса возникли дискуссии относительно того, насколько обоснована новая цифра 73 млрд 700 млн кВт / час.

Но, проанализировав ситуацию по прошлому году и по этому году, "Энергоатом" признал, шо на сегодняшний день энергетическая система Украины может принять только такой объем электроэнергии от АЭС.

"Ситуация, в которой у нас останавливается три блока по этому баланса, - она ​​физически сбалансированная на наш взгляд и по нашей оценке. Поэтому мы прекратили возражения и перечислили тот баланс, который был предложен нам министерством ", - отметил Котин.

Он добавил, что если НАЭК получит поддержку от государства и будут приняты законы, которые позволят погасить задолженность перед предприятием, - это позволит "Энергоатому" в 2020 году обеспечить финансовую стабильность компании, в том числе - реализацию инвестиционных программ, ремонтную кампанию, выплату заработной платы сотрудникам и тому подобное. Кроме того, если ситуация с энергобалансом изменится и будет физическая возможность увеличить производство электроэнергии - остановленные блоки запустят в течение двух суток.

В свою очередь генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота отметил, что при аномальных погодных условиях предприятие столкнулось с серьезным кризисом - производство электроэнергии значительно сократилось и может и дальше сокращаться. Поэтому он попросил крайней мере в 2020 году освободить компанию от ПСО.

И.о. гендиректора "Центрэнерго" Владимир Потапенко отметил, что пока возглавляемое им предприятие имеет определенную задолженность перед шахтами, но пообещал в дальнейшем полностью рассчитываться за поставки угля:

"Я хочу не впервые подчеркнуть, что тот уголь, который добывают государственные шахты Украины - мы его полностью забираем. В дальнейшем мы гарантируем забирать и рассчитываться за него ".

Во время заседания представители угольной отрасли и возобновляемой энергетики поддержали проведение профессиональных и системных дискуссий для выхода из кризисной ситуации, сложившейся в отрасли. В то же время они считают, что сейчас их интересы государство учитывает не полностью.

В свою очередь председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец призвал Правительство не забывать о проблеме задолженности по выплате зарплаты шахтерам. Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что правительство выполняет договоренности по погашению задолженности перед горняками и будет в дальнейшем уменьшать задолженность.

"Мы шахты обрубать и просто закрывать не собираемся", - подчеркнул премьер-министр.

В целом участники заседания поддержали проведение дальнейших профессиональных дискуссий по преодолению кризиса в энергетической сфере и добавления к ним представителей других отраслей, в частности нефтегазовой.

Как сообщали Українські Новини, Михаил Волынец заявил, что считает действия Минэнерго по ормированию баланса по энергетике верными. 

Также экс-министр энергетики Иван Плачков считает, что для балансирования энергосистемы необходимо выводить в резерв энергоблоки АЭС и понижать мощности в их работе, так как другого выхода просто не существует.

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