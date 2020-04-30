"Энергоатом" считает обоснованным выход блока АЭС в резерв из-за уменьшения потребления электроэнергии

И.о. президента Государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания" Энергоатом" Петр Котин назвал обоснованным снижение объемов генерации и приостановление работы блоков АЭС, предусмотренных новым прогнозным балансом электрической энергии ОЭС Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики и защиты угля.

Отмечается, что на первом заседании Антикризисного энергетического штаба Петр Котин отметил, что по предварительном энергобалансом в 2020 году АЭС должны выработать 80 млрд 300 млн кВт / час. Во время консультаций о пересмотре энергобаланса возникли дискуссии относительно того, насколько обоснована новая цифра 73 млрд 700 млн кВт / час.

Но, проанализировав ситуацию по прошлому году и по этому году, "Энергоатом" признал, шо на сегодняшний день энергетическая система Украины может принять только такой объем электроэнергии от АЭС.

"Ситуация, в которой у нас останавливается три блока по этому баланса, - она ​​физически сбалансированная на наш взгляд и по нашей оценке. Поэтому мы прекратили возражения и перечислили тот баланс, который был предложен нам министерством ", - отметил Котин.

Он добавил, что если НАЭК получит поддержку от государства и будут приняты законы, которые позволят погасить задолженность перед предприятием, - это позволит "Энергоатому" в 2020 году обеспечить финансовую стабильность компании, в том числе - реализацию инвестиционных программ, ремонтную кампанию, выплату заработной платы сотрудникам и тому подобное. Кроме того, если ситуация с энергобалансом изменится и будет физическая возможность увеличить производство электроэнергии - остановленные блоки запустят в течение двух суток.

В свою очередь генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота отметил, что при аномальных погодных условиях предприятие столкнулось с серьезным кризисом - производство электроэнергии значительно сократилось и может и дальше сокращаться. Поэтому он попросил крайней мере в 2020 году освободить компанию от ПСО.

И.о. гендиректора "Центрэнерго" Владимир Потапенко отметил, что пока возглавляемое им предприятие имеет определенную задолженность перед шахтами, но пообещал в дальнейшем полностью рассчитываться за поставки угля:

"Я хочу не впервые подчеркнуть, что тот уголь, который добывают государственные шахты Украины - мы его полностью забираем. В дальнейшем мы гарантируем забирать и рассчитываться за него ".

Во время заседания представители угольной отрасли и возобновляемой энергетики поддержали проведение профессиональных и системных дискуссий для выхода из кризисной ситуации, сложившейся в отрасли. В то же время они считают, что сейчас их интересы государство учитывает не полностью.

В свою очередь председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец призвал Правительство не забывать о проблеме задолженности по выплате зарплаты шахтерам. Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что правительство выполняет договоренности по погашению задолженности перед горняками и будет в дальнейшем уменьшать задолженность.

"Мы шахты обрубать и просто закрывать не собираемся", - подчеркнул премьер-министр.

В целом участники заседания поддержали проведение дальнейших профессиональных дискуссий по преодолению кризиса в энергетической сфере и добавления к ним представителей других отраслей, в частности нефтегазовой.

Как сообщали Українські Новини, Михаил Волынец заявил, что считает действия Минэнерго по ормированию баланса по энергетике верными.

Также экс-министр энергетики Иван Плачков считает, что для балансирования энергосистемы необходимо выводить в резерв энергоблоки АЭС и понижать мощности в их работе, так как другого выхода просто не существует.