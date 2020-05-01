подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
  • Новости
  • Украина
  • В Долину нарциссов на Закарпатье после столетнего отсутствия вернулись буйволы
01 мая 2020, пятница, 11:38 884
Украина 2020-05-01T11:39:31+03:00
Українські Новини
В Долину нарциссов на Закарпатье после столетнего отсутствия вернулись буйволы

В Долину нарциссов на Закарпатье после столетнего отсутствия вернулись буйволы

Елизавета Кесельман
Карпаты, Буйвол, Долина нарциссов, Буйволы
Карпатские буйволы вернулись в Долину нарциссов. Фото: facebook/Biosphere Reserve
Карпатские буйволы вернулись в Долину нарциссов. Фото: facebook/Biosphere Reserve

В то время, как под Тернополем горел орнитологический заповедник, в Долину нарциссов на Закарпатье вернулись карпатские буйволы после столетнего отсутствия. Об этом сообщил Карпатский биосферный заповедник на своей странице в Facebook.

В заповеднике отметили, что буйволов для выпаса и демонстрации в Долине нарциссов предоставило предприятие "Кочевая бура". Для эксперимента планируют пасти буйволов в местах, где не растут нарциссы.

"Возвращение буйволов в Долину нарциссов знаменует новую эру, поскольку создает впечатляющие перспективы для этой уникальной территории. Это позволит эффективно бороться с ивами и тем самым поддерживать луговые экосистемы, где растет нарцисс узколистный", — отметили в заповеднике.

По словам представителей заповедника, эти животные еще недавно были обычными в местных хозяйствах и считались универсальными.

"Они давали ценное молоко, диетическое мясо и широко использовались как мощная тягловая сила. Сейчас они практически исчезли вместе со многими другими традиционными для Закарпатья породами домашних животных", - говорится в сообщении. 

Как сообщали Українські Новини, в опустевший британский город вернулись дикие козлы. 

Больше новостей о: Карпаты Буйвол Долина нарциссов Буйволы

После трехдневного роста количество новых случаев коронавируса в Украине уменьшилось
В мире от коронавируса выздоровели треть больных. Данные на 1 мая
Новости
На Синайском полуострове произошел теракт: погибли 10 человек 12:32
В Украине от коронавируса скончались 16 медработников 12:30
ЕБА поддержала начало работы Антикризисного энергетического штаба 12:12
Пожар в Чернобыльской зоне локализован, но тление торфяников продолжается 12:00
Это может привести к катастрофическим последствиям, - Минздрав о смягчение карантина в Черкассах 11:54
больше новостей
Индексация пенсий и окончание карантина. Что изменится в мае для украинцев 06:30
Кабмин расширил возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Что теперь могут заемщики 06:15
Кабмин разрешил работу рынков: какие рынки откроются в Киеве с первого мая 07:00
В начале мая украинцы получат проиндексированную пенсию. Какую прибавку ждать 16:58
Кабмин разрешил рынки, а ФОПы требуют открыть парикмахерские и розницу 07:00 Новости дня
больше новостей
ФГИУ незаконно меняет руководство "Хмельницкоблэнерго", - менеджмент компании 10:19
Индексация пенсий и окончание карантина. Что изменится в мае для украинцев 06:30
МВД купило для своего госпиталя 50 аппаратов ИВЛ по 1 млн гривен за штуку 13:54
Зеленский рассмотрит просьбу о передаче Киево-Печерской лавры от УПЦ к ПЦУ 13:10
Предприниматели выйдут на пикеты, если Кабмин не разрешит розничную торговлю с 1 мая, — "Save ФОП" 15:57
больше новостей
В Киеве из-за коронавируса закрыли два общежития
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok