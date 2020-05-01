В Долину нарциссов на Закарпатье после столетнего отсутствия вернулись буйволы

В то время, как под Тернополем горел орнитологический заповедник, в Долину нарциссов на Закарпатье вернулись карпатские буйволы после столетнего отсутствия. Об этом сообщил Карпатский биосферный заповедник на своей странице в Facebook.

В заповеднике отметили, что буйволов для выпаса и демонстрации в Долине нарциссов предоставило предприятие "Кочевая бура". Для эксперимента планируют пасти буйволов в местах, где не растут нарциссы.

"Возвращение буйволов в Долину нарциссов знаменует новую эру, поскольку создает впечатляющие перспективы для этой уникальной территории. Это позволит эффективно бороться с ивами и тем самым поддерживать луговые экосистемы, где растет нарцисс узколистный", — отметили в заповеднике.

По словам представителей заповедника, эти животные еще недавно были обычными в местных хозяйствах и считались универсальными.

"Они давали ценное молоко, диетическое мясо и широко использовались как мощная тягловая сила. Сейчас они практически исчезли вместе со многими другими традиционными для Закарпатья породами домашних животных", - говорится в сообщении.

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