Опустевший из-за коронавируса британский город "захватили" дикие козлы

В то время, как в Великобритании коронавирусом заразились почти 30 тысяч человек, стадо коз захватило заброшенный центр британского городка, поедая кусты и цветы. Об этом пишет BBC Украина.

Дикое стадо из около 122 кашмирских коз пришло с побережья в городок Лландудно в Уэльсе.

Член городского совета Кэрролл Маруби считает, что коз привлекает отсутствие людей, которые из коронавируса сидят по домам.

"Они интересны, и я думаю, что им интересно, что здесь происходит, как и всем остальным", - рассказала она.

Козы гуляли по городу и щипали цветы.

Дикие козлы. Фото: Twitter/@AndrewStuart

Козлы на прогулке. Фото: Twitter/@AndrewStuart

По словам Маруби, местные жители очень обрадовались, что животные пришли в город. Они, к тому же, стали для горожан бесплатной развлечением - люди наблюдали за ними из окон.





Can’t believe I’m writing this... they’re back (again) pic.twitter.com/fwMLPa53ue — Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 30, 2020





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