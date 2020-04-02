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  • Опустевший из-за коронавируса британский город "захватили" дикие козлы
02 апреля 2020, четверг, 08:27 224
Европа 2020-04-02T08:31:31+03:00
Українські Новини
Опустевший из-за коронавируса британский город "захватили" дикие козлы

Опустевший из-за коронавируса британский город "захватили" дикие козлы

Валерия Драгомирова
Великобритания, Карантин, Коронавирус, Дикие козы

В то время, как в Великобритании коронавирусом заразились почти 30 тысяч человек, стадо коз захватило заброшенный центр британского городка, поедая кусты и цветы. Об этом пишет BBC Украина.

Дикое стадо из около 122 кашмирских коз пришло с побережья в городок Лландудно в Уэльсе.

Член городского совета Кэрролл Маруби считает, что коз привлекает отсутствие людей, которые из коронавируса сидят по домам.

"Они интересны, и я думаю, что им интересно, что здесь происходит, как и всем остальным", - рассказала она.

Козы гуляли по городу и щипали цветы.

Дикие козлы. Фото: Twitter/@AndrewStuartДикие козлы. Фото: Twitter/@AndrewStuart

Козлы на прогулке. Фото: Twitter/@AndrewStuartКозлы на прогулке. Фото: Twitter/@AndrewStuart

По словам Маруби, местные жители очень обрадовались, что животные пришли в город. Они, к тому же, стали для горожан бесплатной развлечением - люди наблюдали за ними из окон.


 



Как сообщали Українські Новини, британский почтальон доставляет посылки в костюмах для "поднятия духа" во время пандемии коронавируса. 

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