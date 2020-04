Опустевший из-за коронавируса британский город "захватили" дикие козлы

Дикое стадо из около 122 кашмирских коз пришло с побережья в городок Лландудно в Уэльсе.

Член городского совета Кэрролл Маруби считает, что коз привлекает отсутствие людей, которые из коронавируса сидят по домам.

"Они интересны, и я думаю, что им интересно, что здесь происходит, как и всем остальным", - рассказала она.

Козы гуляли по городу и щипали цветы.

Дикие козлы. Фото: Twitter/@AndrewStuart

Козлы на прогулке. Фото: Twitter/@AndrewStuart

По словам Маруби, местные жители очень обрадовались, что животные пришли в город. Они, к тому же, стали для горожан бесплатной развлечением - люди наблюдали за ними из окон.

