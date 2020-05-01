Состояние больниц Пакистана не улучшиться, пока элита страны не пойдет туда лечиться, - премьер-министр Хан

"Пакистан, как ядерная держава, обязан самостоятельно обеспечивать себе всем противовирусным оборудованием, средствами дезинфекции и персональной защиты". Об этом во время посещения штаб-квартиры центра COMSTECH - Постоянного комитета министров по научно-техническому сотрудничеству в Исламабаде заявил премьер-министр Исламской Республики Пакистан (ИРП) Имран Хан, информирует агентство The Dispatch News Desk (DND).

На данный момент в ИРП насчитывается более 16,5 тыс инфицированных вирусом COVID-19. Победить болезнь удалось более 4,3 тыс пациентам. Вследствие осложнений погибли 385 человек.

Фото: twitter.com/arslankhalid_m

В ведущем научно-исследовательском центре страны COMSTECH премьеру Хану были продемонстрированы собственные разработки аппаратов искусственной вентиляции легких, аппаратура для проведения экспресс-тестирования, а также образцы антисептических жидкостей.

Во время общения с разработчиками медапаратуры и ее производителями премьер Пакистана сказал, что нация ранее страдала от синдрома зависимости на импорт подобной техники и препаратов, но сейчас пришло время изменить данную ситуацию.

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"Мы являемся ядерной державой, для нас нет ничего невозможного", - отметил Имран Хан.

Обращаясь к чиновникам глава пакистанского правительства призвал их сконцентрировать усилия на улучшении местных госпиталей и больниц и внести предложения по финансированию медицинской инфраструктуры.

Фото: twitter.com/arslankhalid_m

"Раньше правящая элита страны и те, кто находятся у власти, вместе с их семьями и родственниками ездили за границу на деньги налогоплательщиков, чтобы даже сдать анализы. Теперь у них нет другого выбора, кроме как обратиться за лечением в свою страну. Состояние наших больниц не улучшится, если элита, включая министров, не пойдет туда на лечение", - констатировал премьер Пакистана Имран Хан.

Фото: twitter.com/arslankhalid_m