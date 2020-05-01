подписаться на рассылку
26.8 27.2
28.85 29.5
˟
  • Новости
  • Мир
  • Азия
  • Состояние больниц Пакистана не улучшиться, пока элита страны не пойдет туда лечиться, - премьер-министр Хан
01 мая 2020, пятница, 07:41 14 Фото
Азия 2020-05-01T07:41:01+03:00
Українські Новини
Состояние больниц Пакистана не улучшиться, пока элита страны не пойдет туда лечиться, - премьер-министр Хан

Состояние больниц Пакистана не улучшиться, пока элита страны не пойдет туда лечиться, - премьер-министр Хан

Павел Твердохлиб
Медицина, Пакистан, Здравоохранение, Пандемия, ИВЛ, Имран Хан, Аппаратура
Премьер-министр Пакистана Имран Хан. Фото: brecorder.com
Премьер-министр Пакистана Имран Хан. Фото: brecorder.com

"Пакистан, как ядерная держава, обязан самостоятельно обеспечивать себе всем противовирусным оборудованием, средствами дезинфекции и персональной защиты". Об этом во время посещения штаб-квартиры центра COMSTECH - Постоянного комитета министров по научно-техническому сотрудничеству в Исламабаде заявил премьер-министр Исламской Республики Пакистан (ИРП) Имран Хан, информирует агентство The Dispatch News Desk (DND).

На данный момент в ИРП насчитывается более 16,5 тыс инфицированных вирусом COVID-19. Победить болезнь удалось более 4,3 тыс пациентам. Вследствие осложнений погибли 385 человек.

Фото: twitter.com/arslankhalid_m

В ведущем научно-исследовательском центре страны COMSTECH премьеру Хану были продемонстрированы собственные разработки аппаратов искусственной вентиляции легких, аппаратура для проведения экспресс-тестирования, а также образцы антисептических жидкостей.

Во время общения с разработчиками медапаратуры и ее производителями премьер Пакистана сказал, что нация ранее страдала от синдрома зависимости на импорт подобной техники и препаратов, но сейчас пришло время изменить данную ситуацию.

Фото: photo.app.com.pk

"Мы являемся ядерной державой, для нас нет ничего невозможного", - отметил Имран Хан.

Обращаясь к чиновникам глава пакистанского правительства призвал их сконцентрировать усилия на улучшении местных госпиталей и больниц и внести предложения по финансированию медицинской инфраструктуры.

Фото: twitter.com/arslankhalid_m

"Раньше правящая элита страны и те, кто находятся у власти, вместе с их семьями и родственниками ездили за границу на деньги налогоплательщиков, чтобы даже сдать анализы. Теперь у них нет другого выбора, кроме как обратиться за лечением в свою страну. Состояние наших больниц не улучшится, если элита, включая министров, не пойдет туда на лечение", - констатировал премьер Пакистана Имран Хан.

Фото: twitter.com/arslankhalid_m

Больше новостей о: Медицина Пакистан Здравоохранение Пандемия ИВЛ Имран Хан Аппаратура

Перенос плановых операций из-за пандемии приведет ...
Армия Пакистана помогает гражданским администрация...
По итогам первого квартала медицина в госбюджете н...
Метро пора уже открывать, а то пробки страшные...
В пансионате для престарелых в Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса
В Киеве пока ни один рынок не готов к открытию: названы требования
Новости
Состояние больниц Пакистана не улучшиться, пока элита страны не пойдет туда лечиться, - премьер-министр Хан 07:41 Фото
В марте долг населения за жилкомуслуги уменьшился на 753,8 млн гривен 07:10
НБУ понизил курс доллара перед длинными выходными. Как менялся курс за неделю 07:00
Как подать документы в вузы: в Минобразования разъяснила абитуриентам процедуру 06:50
Сегодня Украина должна выплатить МВФ $70 млн 06:45
больше новостей
Индексация пенсий и окончание карантина. Что изменится в мае для украинцев 06:30
Кабмин расширил возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Что теперь могут заемщики 06:15
Кабмин разрешил работу рынков: какие рынки откроются в Киеве с первого мая 07:00
В начале мая украинцы получат проиндексированную пенсию. Какую прибавку ждать 16:58
Кабмин разрешил рынки, а ФОПы требуют открыть парикмахерские и розницу 07:00 Новости дня
больше новостей
МВД купило для своего госпиталя 50 аппаратов ИВЛ по 1 млн гривен за штуку 13:54
ФГИУ незаконно меняет руководство "Хмельницкоблэнерго", - менеджмент компании 10:19
Зеленский рассмотрит просьбу о передаче Киево-Печерской лавры от УПЦ к ПЦУ 13:10
Предприниматели выйдут на пикеты, если Кабмин не разрешит розничную торговлю с 1 мая, — "Save ФОП" 15:57
Индексация пенсий и окончание карантина. Что изменится в мае для украинцев 06:30
больше новостей
Три недели подряд в Украине не фиксируют летальных случаев от гриппа, — МОЗ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok