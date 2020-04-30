Занятие спортом и изучение английского. Как интересно провести карантин с YouTube

Сегодня как никогда важно всем оставаться дома и соблюдать все меры предосторожности. Карантин, который продлили до 11 мая, можно провести полезно и интересно с YouTube. Об этом говорится в сообщении Google Украина.

"YouTube – это платформа с огромным количеством познавательного и развлекательного контента, а 9 из 10 опрошенных считают платформу источником новых полезных знаний. Специально для вас мы вместе с украинскими креаторами YouTube сделали проект Удома #ЗіМною, и собрали тематический плейлист, который поможет вам не скучать в четырех стенах", - говорится в сообщении.

Удома #ЗіМною – это первый украинский плейлист, в котором собрана подборка видео с полезным и развлекательным контентом. Если вы давно мечтали научиться готовить, то именно сейчас лучший момент для этого. В подборке Удома #ЗіМною можно найти множество интересных рецептов – от хумуса из чечевицы и до легендарных львовских пляцков.

Многие, находясь на карантине, скучают по своим тренировками в спортзале. Но не стоит расстраиваться, если вы не идете в спортзал, то спортзал непременно придет к вам – авторы YouTube каналов с удовольствием покажут тренировки на все группы мышц в домашних условиях.

Пришла весна, а это пора перемен и обновлений! Поэтому самое время обновить гардероб и узнать о последних трендах в моде - блогеры помогут составить базовый гардероб, предложат простые и одновременно стильные весенние прически, ну и конечно же научат процедурам красоты в домашних условиях.

Не забываем также и о делах более серьезных и важных, например как организовать эффективную дистанционную работу компании, подтянуть иностранные языки, погрузиться в тайны украинской истории, учить интегралы просто и доступно.

Удома #ЗіМною: готовим, тренируемся, слушаем музыку и делаем многое другое вместе, даже когда мы не рядом. Видео-контент в плейлисте будет обновляться.

Также специально для проекта более 40 украинских звезд YouTube, телевидения и музыкальной сцены записали видеообращение "Уже розумієш, чому варто бути вдома?". В видео кумиры поделились о том, почему сейчас так важно оставаться дома и рассказали, как они проводят время.

Ранее Українські Новини писали, как провести онлайн-досуг на карантине.