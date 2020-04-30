В Венгрии из-за коронавируса отменяют ежегодный фестиваль Sziget

После того, как в Германии из-за коронавируса отменили ежегодный фестиваль Октоберфест, Венгрия также заявила об отмене фестиваля Sziget в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится на сайте организаторов.

В частности, в четверг власти Венгрии продлили запрет на массовые мероприятия до 15 августа в рамках предотвращения распространения коронавируса.

"Согласно этому официальному постановлению, мы сообщаем вам с разбитым сердцем, что Sziget Festival в этом году не состоится", — говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что на данный момент разрабатывают инструкцию для тех, кто уже приобрел билеты, которую в ближайшее время вышлют на электронную почту.

Фестиваль Sziget

Считается одним из крупнейших европейских ежегодных фестивалей, который с 1993 года проходит в августе на острове Обуда (Будапешт). Музыкальная программа фестиваля многожанровая, кроме нее, есть много других: театральная, художественная, цирковая. Ежегодно фестиваль посещают около 500 тысяч человек.

Как сообщали Українські Новини, Нидерланды заявили, что хотят провести Евровидение-2021, а медикам подарить бесплатные билеты.