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30 апреля 2020, четверг, 20:52 127
Европа 2020-04-30T20:53:11+03:00
Українські Новини
В Венгрии из-за коронавируса отменяют ежегодный фестиваль Sziget

В Венгрии из-за коронавируса отменяют ежегодный фестиваль Sziget

Елизавета Кесельман
Венгрия, Фестиваль, Коронавирус в Венгрии, Фестиваль Sziget, отмена фестиваля
Фестиваль Sziget. Фото: Википедия
Фестиваль Sziget. Фото: Википедия

После того, как в Германии из-за коронавируса отменили ежегодный фестиваль Октоберфест, Венгрия также заявила об отмене фестиваля Sziget в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится на сайте организаторов.

В частности, в четверг власти Венгрии продлили запрет на массовые мероприятия до 15 августа в рамках предотвращения распространения коронавируса.

"Согласно этому официальному постановлению, мы сообщаем вам с разбитым сердцем, что Sziget Festival в этом году не состоится", — говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что на данный момент разрабатывают инструкцию для тех, кто уже приобрел билеты, которую в ближайшее время вышлют на электронную почту. 

Фестиваль Sziget

Считается одним из крупнейших европейских ежегодных фестивалей, который с 1993 года проходит в августе на острове Обуда (Будапешт). Музыкальная программа фестиваля многожанровая, кроме нее, есть много других: театральная, художественная, цирковая. Ежегодно фестиваль посещают около 500 тысяч человек.

Как сообщали Українські Новини, Нидерланды заявили, что хотят провести Евровидение-2021, а медикам подарить бесплатные билеты. 

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