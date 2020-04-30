9 мая "Интер" покажет телемарафон "Наша Победа", фильмы о войне и вечерний праздничный концерт

9 мая на телеканале "Интер" начнется в 7:00 с многочасового телемарафона "Наша Победа". Ведущие — Анастасия Даугуле и Роман Кадемин. Телезрителям покажут сюжеты о битвах, которые изменили ход Великой Отечественной войны, репортажи из разных стран мира и трогательные истории людей, которые приближали нашу Победу, в то время, как 75-летию Победы "Интер" запустил марш памяти онлайн "Наш полк". Об этом говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

Также в этот день в эфире телеканала покажут фильмы о войне: в 12:15 - "Шел четвертый год войны", а в 13:30 – "В бой идут одни "старики".

В 15:00 телеканал "Интер" покажет премьеру 6-серийной военной драмы "Ни шагу назад 2. На линии фронта". Это продолжение сериала о смелой и юной Тошке Лыткиной, по стечению обстоятельств попавшей в школу подготовки разведчиков-диверсантов. Вместе с суровым командиром Раем она оказывается в чаще партизанских лесов. Майор получил тяжелое ранение, но Тошка верит, что может его спасти, и прикладывает к этому все усилия. Оба понимают, что любовь настигла их в самый неподходящий момент… Фашистам все-таки удается схватить раненого Рая. И теперь ради спасения любимого бесстрашная Тошка готова в одиночку сразиться со всей гитлеровской армией! В главных ролях – Валентина Попова, Иван Колесников, Мария Шукшина, Федор Гуринец. Режиссер – Георгий Фероренко.

Кадр из фильма "Ни шагу назад 2. На линии фронта". Фото: пресс-служба телеканала "Интер"

Фильм "Ни шагу назад 2. На линии фронта". Фото: "Интер"

Кадр фильма "Ни шагу назад 2. На линии фронта". Фото: "Интер"

В 20:30 смотрите на "Интере" большой праздничный концерт "Победа. Одна на всех". Любимые военные песни и современные произведения о войне прозвучат в исполнении популярных украинских артистов: Таисии Повалий, Ирины Билык, Loboda, Олега Винника, Надежды Мейхер, Владимира Гришко, Златы Огневич, Виталия Козловского, Милы Нитич, Влада Сытника, групп "Братья Карамазовы", "Анна-Мария" и других исполнителей. А ведущие концерта – Анастасия Даугуле и Андрей Доманский – расскажут пронзительные истории о войне, которая не щадила ни мужчин, ни женщин, ни детей.

Концерт "Победа. Одна на всех". Фото: пресс-служба телеканала "Интер"

Ранее Українські Новини сообщали о том, что честь 75-летия Великой Победы на телеканале "Интер" стартовал спецпроект "Наша Победа".