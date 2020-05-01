НБУ понизил курс доллара перед длинными выходными. Как менялся курс за неделю

НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 апреля - 3 мая, на 7,71 коп. до 26,9714 UAH/USD. А 4 мая повысил курс на 1,22 коп. до 26,9592 UAH/USD. Українські Новини показывают, как менялся курс гривны за неделю.

Официальный курс, который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления.



Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

27 апреля 28 апреля 29 апреля 30 апреля-3 мая 4 мая 27,1441 27,1025 27,0485 26,9714 26,9592

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 4 мая:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс 036 AUD 1 австралийский доллар 17,6475 944 AZN 1 азербайджанский манат 15,8733 975 BGN 1 болгарский лев 14,9907 933 BYN 1 белорусский рубль 11,1577 410 KRW 100 вона 2,2382 344 HKD 1 гонконгский доллар 3,4781 208 DKK 1 датская крона 3,9275 840 USD 1 доллар США 26,9592 978 EUR 1 Евро 29,2939 818 EGP 1 египетский фунт 1,7105 392 JPY 10 иена 2,5294 985 PLN 1 злотый 6,4609 356 INR 10 индийская рупия 3,5904 124 CAD 1 канадский доллар 19,4357 191 HRK 1 куна 3,866 484 MXN 1 мексиканский песо 1,1348 498 MDL 1 молдавский лей 1,5063 376 ILS 1 новый израильский шекель 7,7026 554 NZD 1 новозеландский доллар 16,5529 578 NOK 1 норвежская крона 2,6214 710 ZAR 1 ренд 1,4924 643 RUB 10 российский рубль 3,6704 946 RON 1 румынский лей 6,0486 360 IDR 1000 рупия 1,8112 682 SAR 1 саудовский риял 7,1763 702 SGD 1 сингапурский доллар 19,1295 960 XDR 1 СПЗ 36,8328 398 KZT 100 тенге 6,3522 949 TRY 1 турецкая лира 3,8591 348 HUF 100 форинт 8,3054 826 GBP 1 фунт стерлингов 33,7367 203 CZK 1 чешская крона 1,0813 752 SEK 1 шведская крона 2,7497 756 CHF 1 швейцарский франк 27,7529 156 CNY 1 юань женьминьби 3,8243

Как сообщали Українські Новини, экономисты прогнозировали, что в ближайшее время курс гривни сохранится возле отметки в 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня.