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  • НБУ понизил курс доллара перед длинными выходными. Как менялся курс за неделю
01 мая 2020, пятница, 07:00 77
Экономика 2020-05-01T07:00:01+03:00
Українські Новини
НБУ понизил курс доллара перед длинными выходными. Как менялся курс за неделю

НБУ понизил курс доллара перед длинными выходными. Как менялся курс за неделю

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Доллар, майские праздники, курс доллара, Динамика курса доллара
Доллар
Доллар

НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 апреля - 3 мая, на 7,71 коп. до 26,9714 UAH/USD. А 4 мая повысил курс на 1,22 коп. до 26,9592 UAH/USD. Українські Новини показывают, как менялся курс гривны за неделю. 

Официальный курс, который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления.


Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

27 апреля 28 апреля 29 апреля 30 апреля-3 мая 4 мая
27,1441 27,1025 27,0485 26,9714 26,9592

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 4 мая:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс
036 AUD 1 австралийский доллар 17,6475
944 AZN 1 азербайджанский манат 15,8733
975 BGN 1 болгарский лев 14,9907
933 BYN 1 белорусский рубль 11,1577
410 KRW 100 вона 2,2382
344 HKD 1 гонконгский доллар 3,4781
208 DKK 1 датская крона 3,9275
840 USD 1 доллар США 26,9592
978 EUR 1 Евро 29,2939
818 EGP 1 египетский фунт 1,7105
392 JPY 10 иена 2,5294
985 PLN 1 злотый 6,4609
356 INR 10 индийская рупия 3,5904
124 CAD 1 канадский доллар 19,4357
191 HRK 1 куна 3,866
484 MXN 1 мексиканский песо 1,1348
498 MDL 1 молдавский лей 1,5063
376 ILS 1 новый израильский шекель 7,7026
554 NZD 1 новозеландский доллар 16,5529
578 NOK 1 норвежская крона 2,6214
710 ZAR 1 ренд 1,4924
643 RUB 10 российский рубль 3,6704
946 RON 1 румынский лей 6,0486
360 IDR 1000 рупия 1,8112
682 SAR 1 саудовский риял 7,1763
702 SGD 1 сингапурский доллар 19,1295
960 XDR 1 СПЗ 36,8328
398 KZT 100 тенге 6,3522
949 TRY 1 турецкая лира 3,8591
348 HUF 100 форинт 8,3054
826 GBP 1 фунт стерлингов 33,7367
203 CZK 1 чешская крона 1,0813
752 SEK 1 шведская крона 2,7497
756 CHF 1 швейцарский франк 27,7529
156 CNY 1 юань женьминьби 3,8243

Как сообщали Українські Новини, экономисты прогнозировали, что в ближайшее время курс гривни сохранится возле отметки в 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня.

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