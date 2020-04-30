Председатель Госгеокадастра задекларировал 520 тыс. гривен зарплаты за год и счета в банке

Председатель Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Денис Башлык задекларировал 9,2 тыс. долларов наличными и 520 657 гривен заработной платы за 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные его декларации, передают Українські Новини.

Согласно им, Башлык в 2019 году получил 527,2 тыс. гривен дохода, из которых 520,66 тыс. гривен - зарплата на должности председателя Госгеокадастра и 6 543 гривны - проценты от вклада в Приватбанке.

Он арендует 2 квартиры в Киеве площадью 57,1 и 86 кв. м и зарегистрирован в жилом доме площадью 250 кв. м в Луганске.

Также Башлык задекларировал счета в Приватбанке, на которых лежит 10 427 долларов, 18 807 гривен и 1 евро.

Как сообщали Українськi Новини, СМИ сообщают, что на пост главы Госгеокадастра претендует чиновник, замешанный в земельных схемах. Олег Кулинич уже занимал эту должность в 2009-2010 годах.



Пробыв на должности менее 2 лет – до сентября 2010 года Олег Кулинич был уволен после череды коррупционных скандалов в ведомстве.

В ноябре 2019 года Кабинет Министров назначил на должность председателя Госгеокадастра Дениса Башлыка.