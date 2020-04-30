подписаться на рассылку
26.8 27.2
28.85 29.5
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Председатель Госгеокадастра задекларировал 520 тыс. гривен зарплаты за год и счета в банке
30 апреля 2020, четверг, 17:47 53
Экономика 2020-04-30T17:48:16+03:00
Українські Новини
Председатель Госгеокадастра задекларировал 520 тыс. гривен зарплаты за год и счета в банке

Председатель Госгеокадастра задекларировал 520 тыс. гривен зарплаты за год и счета в банке

Валерия Драгомирова
Зарплата, Госгеокадастр, декларация, Денис Башлык
Госгеокадастр. Фото: land.gov.ua
Госгеокадастр. Фото: land.gov.ua

Председатель Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Денис Башлык задекларировал 9,2 тыс. долларов наличными и 520 657 гривен заработной платы за 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные его декларации, передают Українські Новини.

Согласно им, Башлык в 2019 году получил 527,2 тыс. гривен дохода, из которых 520,66 тыс. гривен - зарплата на должности председателя Госгеокадастра и 6 543 гривны - проценты от вклада в Приватбанке.

Он арендует 2 квартиры в Киеве площадью 57,1 и 86 кв. м и зарегистрирован в жилом доме площадью 250 кв. м в Луганске.

Также Башлык задекларировал счета в Приватбанке, на которых лежит 10 427 долларов, 18 807 гривен и 1 евро.

Как сообщали Українськi Новини, СМИ сообщают, что на пост главы Госгеокадастра претендует чиновник, замешанный в земельных схемах. Олег Кулинич уже занимал эту должность в 2009-2010 годах.


Пробыв на должности менее 2 лет – до сентября 2010 года Олег Кулинич  был уволен после череды коррупционных скандалов в ведомстве.

В ноябре 2019 года Кабинет Министров назначил на должность председателя Госгеокадастра Дениса Башлыка.

Больше новостей о: Зарплата Госгеокадастр декларация Денис Башлык

В пансионате для престарелых в Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса
В Киевской области продовольственным рынкам разрешили работать
Новости
Поддержите свободную, независимую и безопасную прессу, – Дуня Миятович 18:03
Кличко посещал ресторан Тищенко, когда там ужинал экс-депутат Мураев с друзьями 17:58
2019 "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен 17:50
Председатель Госгеокадастра задекларировал 520 тыс. гривен зарплаты за год и счета в банке 17:47
С понедельника некоторые зеленые зоны Днипра будут открыты для посещения, – мэр Филатов 17:27
больше новостей
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
Индексация пенсий и окончание карантина. Что изменится в мае для украинцев 06:30
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
Кабмин расширил возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Что теперь могут заемщики 06:15
В мае проиндексированные пенсии выплатят 8,4 млн человек: кому повысят выплаты 19:01
больше новостей
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
МВД купило для своего госпиталя 50 аппаратов ИВЛ по 1 млн гривен за штуку 13:54
ФГИУ незаконно меняет руководство "Хмельницкоблэнерго", - менеджмент компании 10:19
Зеленский рассмотрит просьбу о передаче Киево-Печерской лавры от УПЦ к ПЦУ 13:10
больше новостей
Три недели подряд в Украине не фиксируют летальных случаев от гриппа, — МОЗ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok