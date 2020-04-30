Бойко назвал унижением народа отказ Рады праздновать 75-летие Победы

Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко заявил, что отказ парламентского большинства принять постановление "О праздновании 75-й годовщины Победы" является пощечиной ветеранам и унижением всего украинского народа.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Это действительно торжественное событие для всей нашей страны. На полях боев Великой Отечественной сражались более 7 млн украинцев, и более 1,5 млн из них не вернулись с войны. Миллионы наших соотечественников ковали победу тяжким трудом на заводах и фабриках. Они поднимали из пепла украинские города и села, заново отстроили разрушенную войной страну. Поэтому буквально в каждой украинской семье бережно хранят память о героизме своих славных предков. Все ежегодно ждут этот Великий День, чтобы отдать дань уважения. День Победы – это подвиг нашего народа. Это наша общая гордость", – сказал Бойко.

Политик уверен, что этот праздник необходимо отмечать максимально широко.

"Может быть, в условиях карантина действительно речь не идет об организации массовых мероприятий. Но поздравить ветеранов, почтить память погибших, вспомнить о людях, которые остановили и победили фашизм – этот минимум государство просто обязано было сделать", – отметил сопредседатель фракции ОПЗЖ.

Он подчеркнул, что фракция ОПЗЖ подготовила проект постановления Рады о праздновании 75-й годовщины Победы.

"Это постановление предусматривало выплату существенной денежной помощи от государства ветеранам и детям войны. Обеспечение их квалифицированной социальной и медицинской помощью, в том числе проведение медицинского обследования и диспансеризации. Мы предлагали предусмотреть государственное финансирование, чтобы привести в порядок военные кладбища, мемориалы и памятники воинам, не вернувшимся с войны. Провести видео-уроки по тематике Великой Отечественной, чтобы рассказать нашим детям и внукам о героизме наших соотечественников, о великих лишениях, тяжелом труде и славном подвиге", – сказал Бойко.

"К моему глубокому негодованию, инициатива под совершенно надуманным предлогом была просто заблокирована. Нашу инициативу так называемые "слуги народа" не поддержали. Постановление просто не было включено в повестку внеочередного заседания Верховной Рады", – отметил парламентарий.

По его словам, таким отношением "слуги народа" дали пощечину ветеранам и унизили украинский народ.

"Это уже не парламент. Это бездушный турбо-принтер, который плодит никчемные лоббистские законы, продает землю и предприятия, обирает украинские семьи в угоду внешним кредиторам. Это слепая машина, которая не имеет ни времени, ни желания, ни совести для того, чтобы принять хоть одно решение, которое действительно ждут и требуют люди. Мы будем настаивать, чтобы постановление о праздновании 75-й годовщины Победы было включено в повестку дня и проголосовано парламентом", – подчеркнул Юрий Бойко.