Бойко назвав приниженням народу відмову Ради святкувати 75-річчя Перемоги

Співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко заявив, що відмова парламентської більшості прийняти постанову "Про відзначення 75-ї річниці Перемоги" є ляпасом ветеранам та приниженням всього українського народу.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Це дійсно урочиста подія для всієї нашої країни. На полях боїв Великої Вітчизняної боролися понад 7 млн українців, і понад 1,5 млн з них не повернулися з війни. Мільйони наших співвітчизників кували перемогу тяжкою працею на заводах і фабриках. Вони піднімали з попелу українські міста та села, заново відбудували зруйновану війною країну. Тому буквально в кожній українській родині дбайливо зберігають пам'ять про героїзм своїх славних предків. Всі щороку чекають цей Великий День, щоб віддати данину поваги. День Перемоги – це подвиг нашого народу. Це наша спільна гордість", – сказав Бойко.

Політик переконаний, що це свято потрібно святкувати максимально широко.

"Може бути, в умовах карантину дійсно не йдеться про організацію масових заходів. Але привітати ветеранів, вшанувати пам'ять загиблих, згадати про людей, які зупинили і перемогли фашизм – цей мінімум держава просто зобов'язана була зробити", – зазначив співголова фракції ОПЗЖ.

Він підкреслив, що фракція ОПЗЖ підготувала проект постанови Ради про відзначення 75-ї річниці Перемоги.

"Ця постанова передбачала виплату суттєвої грошової допомоги від держави ветеранам і дітям війни. Забезпечення їх кваліфікованої соціальної та медичної допомогою, в тому числі проведення медичного обстеження та диспансеризації. Ми пропонували передбачити державне фінансування, щоб привести до ладу військові кладовища, меморіали та пам'ятники воїнам, які не повернулися з війни. Провести відео-уроки за тематикою Великої Вітчизняної, щоб розповісти нашим дітям та онукам про героїзм наших співвітчизників, про важку працю та славний подвиг", – сказав Бойко.

"На моє глибоке обурення, ініціатива під абсолютно надуманим приводом була просто заблокована. Нашу ініціативу так звані "слуги народу" не підтримали. Постанова просто не була включена до порядку денного позачергового засідання Верховної Ради", – зазначив парламентарій.

За його словами, таким ставленням "слуги народу" дали ляпаса ветеранам та принизили український народ.

"Це вже не парламент. Це бездушний турбо-принтер, який плодить нікчемні лобістські закони, продає землю і підприємства, оббирає українські сім'ї на догоду зовнішнім кредиторам. Це сліпа машина, яка не має ані часу, ані бажання, ані совісті для того, щоб прийняти хоч одне рішення, якого дійсно чекають і вимагають люди. Ми будемо наполягати, щоб постанова про відзначення 75-ї річниці Перемоги була включена до порядку денного та проголосована парламентом", – підкреслив Юрій Бойко.