Разработка нового энергетического баланса, от нынешнего Министерства энергетики, стала правильным решением. Об этом заявил министр ЖКХ (2007—2010), народный депутат фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко, — сообщает издание "Левый берег".

"Решение Кабинета министров Украины об утверждении нового энергетического баланса для обеспечения стабильной работы энергосистемы страны — правильное, хоть и не простое. На самом деле, сегодня никто не позавидует ни премьеру Денису Шмиыгалю, ни новой главе Минэнерго Ольге Буславец, которые вынуждены принимать решения в авральном режиме для наведения порядка в отрасли, которая разбалансирована не первый день", - заявил он.

Он напомнил, что украинская атомная и угольная энергетика не могут работать друг без лруга, поэтому между ними нужно было соблюсти баланс по необходимым объемам. Такое компромиссное решение и принял Кабмин.

Кучеренко добавил, что утверждённый новый энергетический баланс - это "результат нахождения баланса". В Украине профицит энергии достиг 12%. То есть энергии генерируется больше, чем нужно. Такую ситуацию экс-министр назвал "катастрофой". Он посоветовал разобраться, почему Украина не экспортирует энергию в Европу.

Нардеп сообщил, что утверждённый план Кабмина "обсуждался на совещании с президентом Владимиром Зеленским, что ещё раз подтверждает непростую ситуацию. Значит надо было найти компромисс и услышать атомщиков, тепловиков, не остановить угольную отрасль. Далее нужно понимать будущий режим работы этого рынка. Поскольку в условиях кризиса и эти рынки должны поддерживаться со стороны государства. По моим оценкам, на этом этапе найден компромисс", — считает он.

Напомним, 28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый Прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает общее уменьшение потребления на 9,5% до 138 млрд кВт/ч.

Открывая заседание Кабинета Министров, премьер Денис Шмыгаль подчеркнул, что новый энергетический баланс получил одобрение и будет способствовать сохранению рабочих мест.

"В сфере энергетики ситуация не простая. Но мы уже сегодня разработали и утвердили обновленный энергетический баланс страны и дальше переходим к быстрым антикризисным действиям, для того, чтобы шахтеры имели работу, для того, чтобы энергетики имели работу, для того, чтобы сфера энергетики была абсолютным приоритетом в сфере национальной безопасности и стабильности работы энергетической системы нашей страны", — выступал премьер.

В частности, новый энергобаланс должен решить проблемы в отдельных отраслях энергетики. В атомной энергетике - это регулярная смена нагрузок на блоки АЭС из-за падения спроса, которая является крайне опасной, проведение ремонтных работ на АЭС, которые долгое время откладывались. А также - оздоровление финансового состояния НАЭК "Энергоатом". В угольной энергетике - вынужденное приостановление работы шахт и около 40 тыс. шахтеров, а также рекордное количество угля на складах, которое сформировалась из-за увеличения импорта угля и появления импорта электроэнергии, а также уменьшение потребления.

В гидроэнергетике - существенное уменьшение генерации (до 40%) из-за недостаточно высокого уровеня воды в реках из-за нехватки осадков зимой и весной.

В дальнейшем Министерство планирует ввести еще ряд мер, чтобы предотвратить ситуации: реформировать систему PSO, чтобы НАЭК "Энергоатом" мог получать рыночную стоимость за свою электроэнергию.

Как сообщали Українські Новини, на первом заседании Антикризисного энергетического штаба и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславець представила комплекс шагов, направленных на преодоление существующих кризисных явлений в энергетике и предупреждения новых.

Нардеп от Слуги народа Ольга Василевская считает, что у Министерства энергетики и защиты окружающей среды не было другого выхода, кроме как откорректировать баланс по электроэнергии.