подписаться на рассылку
26.8 27.2
28.85 29.5
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Минэнерго представило комплекс шагов для для вывода энергетической системы Украины из кризиса
30 апреля 2020, четверг, 13:21 244
Экономика 2020-04-30T13:21:53+03:00
Українські Новини
Минэнерго представило комплекс шагов для для вывода энергетической системы Украины из кризиса

Минэнерго представило комплекс шагов для для вывода энергетической системы Украины из кризиса

Ольга Фандорина
Минэнерго, Ольга Буславец, Минэкоэнерго, Энергетический кризис

На первом заседании Антикризисного энергетического штаба и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславець представила комплекс шагов, направленных на преодоление существующих кризисных явлений в энергетике и предупреждения новых. Об этом говорится в сообщении Минекоенерго.

И.о. министра пояснила, что сложная ситуация, в которой оказалась украинская энергетика, возникла через два системные проблемы: физическую и финансовую разбалансированности энергетической системы. Они были вызваны, в частности, импортом электроэнергии из Белоруссии и России, уменьшением потребления электроэнергии за теплой зимы и карантин; импортом электроэнергии из Белоруссии и России, ростом генерации из ВИЭ, что заставляет постоянно балансировать энергетическую системы.

Как следствие, на шахтах и ​​ТЭС накопилось избыточное количество угля, на который нет спроса, а государственные и частные предприятия из всех сфер генерации не получили значительное количество средств. Сейчас долги ГП «Гарантированный покупатель» перед предприятиями ВИЭ составляют 7500000000 гривен, НАЭК «Энергоатом» - 4 млрд. «Укрэнерго» должно «Гарантированная покупателю» и АЭС 11100000000 гривен, а потребители и электропоставщиков «Укрэнерго» - 5 , 3 млрд гривен.

Такая ситуация негативно влияет не только на энергетику, но и на экономику страны в целом. «Мы должны понимать, что энергетическая отрасль имеет свой эффект мультипликативный на многие отрасли. Энергетика является базовой, фундаментальной отраслью », - подчеркнула Буславець.

Чтобы исправить ситуацию Минекоенерго утвердило новый Прогнозный энергетический баланс, а также планирует: заключить меморандум с инвесторами о снижении «зеленого тарифа», остановить строительство новых солнечных и ветряных электростанций по системе «зеленого» тарифа и перейти на конкурентную систему поддержку (аукционы). Также планируется пересмотр топливного баланса Украины, в дальнейшем его будут рассчитывать на 2-5 лет, чтобы можно было определять реальные потребности в угле и разрабатывать долгосрочные программы развития угольной отрасли.

Также планируется устранить административные ограничения на рынке электроэнергии, чтобы производители не несли убытки из-за искривленные цены, усовершенствовать систему ПСО с перспективой перехода на европейскую модель поддержки населения, принять ряд законопроектов, чтобы погасить задолженность перед «Энергоатомом» и «Укргидроэнерго» в размере 12 млрд гривен , высвободить еще 700 млн гривен на погашение задолженности Укрэнерго перед ВИЭ и АЭС и 200 млн евро на мероприятия по безопасности эксплуатации атомных энергоблоков.

По результатам заседания участники предварительно одобрили проект решения Антикризисного энергетического штаба, чтобы в дальнейшем согласовать его со всеми заинтересованными сторонами и утвердить эти первоочередные шаги преодоления кризиса.

Больше новостей о: Минэнерго Ольга Буславец Минэкоэнерго Энергетический кризис

В Украине третий день подряд растет количество новых зараженных коронавирусом
В Украине 50-й день карантина: сколько осталось до его окончания
Новости
Кличко раскритиковал гуляющих по Крещатику киевлян 13:56
МВД купило для своего госпиталя 50 аппаратов ИВЛ по 1 млн гривен за штуку 13:53
ГосЧС ликвидировала пожар недалеко от арсенала в Балаклее Харьковской области 13:46
Закон о медиа забрали из Рады и отправили на доработку 13:31 Документ
В Киевской области зафиксировали 664 случая коронавируса. Статистика по районам 13:30
больше новостей
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
Индексация пенсий и окончание карантина. Что изменится в мае для украинцев 06:30
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
В мае проиндексированные пенсии выплатят 8,4 млн человек: кому повысят выплаты 19:01
Кабмин расширил возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Что теперь могут заемщики 06:15
больше новостей
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
Член набсовета "Укрзализныци" Журавлев в апреле получил гонорар в 332 тыс. гривен 15:09
В Виннице предпринимательница захватила с оружием здание, а потом распространила фейки о том, как побывала заложницей, - СМИ 18:08
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
Зеленский рассмотрит просьбу о передаче Киево-Печерской лавры от УПЦ к ПЦУ 13:10
больше новостей
После падения в Киеве увеличилось количество новых случаев коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok