Минэнерго представило комплекс шагов для для вывода энергетической системы Украины из кризиса

На первом заседании Антикризисного энергетического штаба и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславець представила комплекс шагов, направленных на преодоление существующих кризисных явлений в энергетике и предупреждения новых. Об этом говорится в сообщении Минекоенерго.

И.о. министра пояснила, что сложная ситуация, в которой оказалась украинская энергетика, возникла через два системные проблемы: физическую и финансовую разбалансированности энергетической системы. Они были вызваны, в частности, импортом электроэнергии из Белоруссии и России, уменьшением потребления электроэнергии за теплой зимы и карантин; импортом электроэнергии из Белоруссии и России, ростом генерации из ВИЭ, что заставляет постоянно балансировать энергетическую системы.

Как следствие, на шахтах и ​​ТЭС накопилось избыточное количество угля, на который нет спроса, а государственные и частные предприятия из всех сфер генерации не получили значительное количество средств. Сейчас долги ГП «Гарантированный покупатель» перед предприятиями ВИЭ составляют 7500000000 гривен, НАЭК «Энергоатом» - 4 млрд. «Укрэнерго» должно «Гарантированная покупателю» и АЭС 11100000000 гривен, а потребители и электропоставщиков «Укрэнерго» - 5 , 3 млрд гривен.

Такая ситуация негативно влияет не только на энергетику, но и на экономику страны в целом. «Мы должны понимать, что энергетическая отрасль имеет свой эффект мультипликативный на многие отрасли. Энергетика является базовой, фундаментальной отраслью », - подчеркнула Буславець.

Чтобы исправить ситуацию Минекоенерго утвердило новый Прогнозный энергетический баланс, а также планирует: заключить меморандум с инвесторами о снижении «зеленого тарифа», остановить строительство новых солнечных и ветряных электростанций по системе «зеленого» тарифа и перейти на конкурентную систему поддержку (аукционы). Также планируется пересмотр топливного баланса Украины, в дальнейшем его будут рассчитывать на 2-5 лет, чтобы можно было определять реальные потребности в угле и разрабатывать долгосрочные программы развития угольной отрасли.

Также планируется устранить административные ограничения на рынке электроэнергии, чтобы производители не несли убытки из-за искривленные цены, усовершенствовать систему ПСО с перспективой перехода на европейскую модель поддержки населения, принять ряд законопроектов, чтобы погасить задолженность перед «Энергоатомом» и «Укргидроэнерго» в размере 12 млрд гривен , высвободить еще 700 млн гривен на погашение задолженности Укрэнерго перед ВИЭ и АЭС и 200 млн евро на мероприятия по безопасности эксплуатации атомных энергоблоков.

По результатам заседания участники предварительно одобрили проект решения Антикризисного энергетического штаба, чтобы в дальнейшем согласовать его со всеми заинтересованными сторонами и утвердить эти первоочередные шаги преодоления кризиса.