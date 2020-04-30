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30 апреля 2020, четверг, 11:45 7
Экономика 2020-04-30T11:45:07+03:00
Українські Новини
Коррекция Минэнерго баланса по электроэнергии - единственный правильный выход, - Василевская

Коррекция Минэнерго баланса по электроэнергии - единственный правильный выход, - Василевская

Анна Рудык
Электроэнергия, Минэнерго, Ольга Василевская-Смаглюк, Ольга Буславец
Ольга Василевская. Фото: Ольга Василевская/Facebook
Ольга Василевская. Фото: Ольга Василевская/Facebook

Нардеп от Слуги народа Ольга Василевская считает, что у Министерства энергетики и защиты окружающей среды не было другого выхода, кроме как откорректировать баланс по электроэнергии. 

Об этом она сказала Українським Новинам. 

"Я считаю, что у Буславец (и.о министра энергетики) не было другого выхода" , - сказала она. 

Нардеп считает, что это этот процесс нужно было сделать публичным. 

"Это нужно было делать, но стоило бы уравнять всех. И, конечно, пояснить людям, что делается. Почему мы "отключаем" самое дешевое",- отметила Василевская. 

Она поддержала мнение о том, что выведение в резерв энергоблоков АЭС и понижение мощностей атомной генерации является правильным и необходимым решением для стабильного функционирования энергетики. 

Как сообщали Українські Новини, ранее Волынец заявил, что Минэнерго правильно откорректировало баланс по электроэнергии.

Также экс-министр энергетики Иван Плачков считает, что для балансирования энергосистемы необходимо выводить в резерв энергоблоки АЭС и понижать мощности в их работе, так как другого выхода просто не существует.

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