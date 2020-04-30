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  • Цены на сахар в мире показали антирекорд: как это повлияет на украинский рынок
30 апреля 2020, четверг, 14:33 113
Экономика 2020-04-30T14:34:05+03:00
Українські Новини
Цены на сахар в мире показали антирекорд: как это повлияет на украинский рынок

Цены на сахар в мире показали антирекорд: как это повлияет на украинский рынок

Анна Рудык
Цены, Продукты, Цены на продукты, цены на сахар
Сахар. Фото: fullhdoboi.ru
Сахар. Фото: fullhdoboi.ru

Ассоциация "Укрсахар" считает, что снижение мировых цен на сахар-сырец не повлияет на экспорт сахара из Украины.

Об этом Українським Новинам сообщил аналитик ассоциации Назар Михайловин.

"Поскольку цена на сахар-сырец всегда была ниже цены на украинский, поэтому обвал цен на сырец никак не повлияет на украинский экспорт", - сказал он.

С 12 марта по состоянию на 27 апреля мировые котировки на сахар-сырец снизились на 40%, при этом майские фьючерсы на Нью-Йоркской бирже 24 апреля подешевели до рекордно низкого уровня с июня 2008 года - 215 долларов/тонна.

По словам Михайловина, к тому же на данный момент украинский сахар на экспорт не отгружается, исключая ранее законтрактованные объемы.

Он отметил, что негативное влияние на украинский экспорт оказывает увеличенные объемы поставок сахара из России.

"Следует учесть и тот фактор, что большинство "наших" рынков на данный момент закрыты для нас, так как большую часть занял российский сахар в связи с собственным перепроизводством. Средняя Азия сейчас наполнена российским сахаром, так как логистика у них выгоднее, чем у нас", - прокомментировал Михайловин.

В частности Узбекистан снял пошлину на доставку сахара, но цена, которую могли предложить украинские производители, была выше, чем российская, учитывая расходы на транспортировку.

Однако снижение мировых цен может повлиять на российский экспорт, так как Узбекистан, Азербайджан и другие страны Средней Азии, скорее всего, будут закупать сахар-сырец в большем количестве, чем российский.

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