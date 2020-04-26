Арахамия считает, что арсенал в Балаклее не мог подорвать российский беспилотник

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, глава временной следственной комиссии парламента по расследованию взрывов на украинских складах боеприпасов Давид Арахамия заявляет, что склад боеприпасов в Балаклее Харьковской области в 2017 году был подорван с помощью заложенной во многих местах взрывчатки.

Об этом она написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Он отметил, что ВСК по расследованию взрывов на складах боеприпасов подготовила свой первый отчет.

Комиссия начала работу с исследования фактов по Балаклее, поскольку это был самый мощный арсенал в Восточной Европе, и Украина потеряла имущества и боеприпасов на более 12 млрд гривен.

"Все мы помним версию об атаке российского беспилотника, которую активно поддерживал тогдашний генпрокурор и главный военный прокурор. Вы удивитесь, но СБУ до сих пор на ней настаивает", - написал Арахамия.

Он подчеркнул, что против этой версии свидетельствуют два факта.

"Экспертиза установила, что причиной одного из первых взрывов, с которого все началось, был подрыв специальных зарядов, которые заранее были заложены в землю. В результате взрыва образовалась воронка, которая имеет огромные размеры. В то же время после тушения пожара на территории арсенала было обнаружено до 10 аналогичных воронок, что свидетельствует об идентичном характере их минирования", - написал он.

Кроме того, Арахамия отметил, что есть материалы следствия, которые подтверждают, что в момент взрыва в районе Балаклеи не было никаких летательных аппаратов, а сведения Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украину ("Укравиарух") о пролете беспилотника не выдерживают никакой проверки и противоречат здравому смыслу.

"Поэтому еще 17 января ВСК приняла решение обратиться в Офис Генерального прокурора о передаче этого дела для расследования другому органу следствия. Также председателю СБУ было направлено письмо о том, что ВСК установила разногласия между версией старшего группы следователей и реальными обстоятельствами дела. То есть по сути о фальсификации материалов уголовного производства", - написал он.

Арахамия заявил, что обращение ВСК остались без внимания и в Офисе генпрокурора, и в СБУ.

"Расследование уголовного дела в Харьковском управлении СБУ фактически остановилось. Поэтому комиссия приняла решение о назначении экспертизы, которую провел Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз им. М. С. Бокариуса", - добавил он.

Отмечается, что ее результаты показали, что "воронка в районе первых взрывов образовалась в результате фугасного действия направленного взрыва погруженного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которого входили тринитротолуол (тротил), гексоген, пентаэритриттетранитрат (ТЭН), что характерно для подрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия".

"Судя по размеру воронки, для этого в землю быть заложено два ряда (!!!) кумулятивно-фугасных зарядов по пять штук (!!!) в каждом. Это примерно 760 килограмм взрывчатки, если вести речь о, например, КФЗ-1. И таких воронок было до десяти!!!" - обозначил Арахамия.

Он также считает, что заложить столько кумулятивно-фугасных зарядов невозможно так, чтобы это никто не увидел.

При этом их установка требует специальных знаний и навыков.

"Это дает основания предполагать, что все делалось в условиях очевидности для военнослужащих части и не за один день. Но в материалах дела этого нет, а те, кто вели расследование, по странному стечению обстоятельств после этого получили повышение по службе", - написал он.

До 1 мая, согласно закону, ВСК должна предоставить полный отчет.

Но Арахамия указывает, что поскольку за это время ВСК успела полноценно расследовать взрывы только на одном из 5 объектов и частично начал расследовать взрывы на арсенале Минобороны в Калиновке, комиссия будет настаивать на продолжении работы ВСК еще на 6 месяцев.

Также он написал, что 27 апреля будет проведен расширенный брифинг по этому поводу.

Как сообщали Українськi Новини, 23 марта 2017 года около 3:00 на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее произошел пожар, в результате которого началась детонация боеприпасов; тушение пожара было завершено утром 26 марта. В результате разрыва боеприпасов погиб 1 человек, еще 3 были ранены.

24 марта саперы начали разминирование территории рядом с площадками с вооружением в Балаклее.

Взрывная волна в Балаклее разрушила минимум 12 частных зданий.