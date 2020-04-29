Правительство Румынии отклонило проект о создании автономного венгерского региона

Сенат Румынии отклонил закон об автономии Секейского края, где проживает венгерское национальное меньшинство Румынии. Об этом сообщает Digi 24.

Отмечается, что за создание проекта проголосовали 11 сенаторов, против - 126 из 135 присутствующих.

Законопроект инициировали депутаты Демократического союза венгров Румынии, которые говорят, что он отражает "историческую идентичность региона" и обеспечит равные возможности для граждан и защиту венгерской идентичности. Они заявляют, что автономия региона не влияет на территориальную целостность и суверенитет румынского государства.

В состав автономного региона должны были войти уезды Ковасна и Харгита, а также город Муреш. Автономия получила бы своего президента сроком на четыре года. Венгерский язык должен был стать официальной и использоваться в государственных учреждениях; предполагалось свободное использование символики венгерской нации.

Проект также предусматривал, что на должности в местном и региональном государственном управлении назначаются лица, которые знают язык национальных меньшинств и относятся к ним.

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