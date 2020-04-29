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  • Правительство Румынии отклонило проект о создании автономного венгерского региона
29 апреля 2020, среда, 17:19 420
Мир 2020-04-29T17:19:49+03:00
Українські Новини
Правительство Румынии отклонило проект о создании автономного венгерского региона

Правительство Румынии отклонило проект о создании автономного венгерского региона

Елизавета Кесельман
Венгрия, Румыия, Автономия венгров в Румынии, Секейский край, отклонение закона
Флаги Румынии и Венгрии. Фото: Depositphotos
Флаги Румынии и Венгрии. Фото: Depositphotos

Сенат Румынии отклонил закон об автономии Секейского края, где проживает венгерское национальное меньшинство Румынии. Об этом сообщает Digi 24.

Отмечается, что за создание проекта проголосовали 11 сенаторов, против - 126 из 135 присутствующих. 

Законопроект инициировали депутаты Демократического союза венгров Румынии, которые говорят, что он отражает "историческую идентичность региона" и обеспечит равные возможности для граждан и защиту венгерской идентичности. Они заявляют, что автономия региона не влияет на территориальную целостность и суверенитет румынского государства.

В состав автономного региона должны были войти уезды Ковасна и Харгита, а также город Муреш. Автономия получила бы своего президента сроком на четыре года. Венгерский язык должен был стать официальной и использоваться в государственных учреждениях; предполагалось свободное использование символики венгерской нации.

Проект также предусматривал, что на должности в местном и региональном государственном управлении назначаются лица, которые знают язык национальных меньшинств и относятся к ним.

Как сообщали Українські Новини, коронавирус сорвал долгожданную личную встречу дипломатов Украины и Венгрии.

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