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  • В Боснии после ослабления карантина резко возросло количество новых случаев коронавируса
29 апреля 2020, среда, 18:54 22
Европа 2020-04-29T18:54:49+03:00
Українські Новини
В Боснии после ослабления карантина резко возросло количество новых случаев коронавируса

В Боснии после ослабления карантина резко возросло количество новых случаев коронавируса

Надежда Комендантова
Карантин, Босния, Коронавирус, Вспышка коронавируса, отмена карантина
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как на следующей неделе Польша открывает торговые центры и гостиницы, Босния и Герцеговина в среду сообщила о наиболее резком ежедневном росте числа новых случаев коронавирусной инфекции в этом месяце после того, как два ее автономных региона постепенно начали ослаблять карантин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По официальным данным, за предыдущие 24 часа было зарегистрировано 93 новых случая заражения и две смерти, по сравнению с 20 новыми случаями днем ​​ранее и 49 случаями в понедельник.

Общее количество инфицированных возросло до 1677, умерли 65 человек. В стране были протестированы 29 130 человек.

В одной только Республике Сербской было зарегистрировано 49 новых случаев, и должностные лица призывают граждан продолжать избегать массовых собраний и постоянно носить маски.

Регион в понедельник позволил пожилым людям выходить из дома на три часа каждый рабочий день, а некоторые предприятия открывать заново.

В другой автономной области, Федерации Боснии и Герцеговине, в пятницу был отменен ночной комендантский час и также разрешено пожилым людям и детям выходить из дома каждый второй день на несколько часов.

В Боснии были введены ограничения для борьбы с распространением коронавируса, согласно которым пожилым людям и детям вообще не разрешалось покидать свою квартиру. Суд постановил, что эти ограничения нарушают Конституцию.

Как сообщали Українські Новини, в сербской части Боснии и Герцеговины 5 марта зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

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