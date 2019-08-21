Дональд Трамп в десятый раз стал дедом

Президент США Дональд Трам в десятый раз стал дедушкой. Жена его сына Эрика родила дочь. Об этом сообщил сам Эрик Люк Трамп в Twitter.

"Лара и я очень рады появлению на свет Каролины Дороти Трамп. Мы уже тебя любим!" - написал Эрик.

Дочь Каролина стала вторым ребенком в семье Эрика Трампа.

Первому сыну, которого назвали в честь отца, исполнится в сентябре два года.

Всего у президента США пятеро детей и десять внуков.

Дональд-младший, Иванка и Эрик родились от первой супруги Трампа - Иваны Зельничковой.

От брака с Марлой Мейплз у него осталась дочь Тиффани. Сейчас ей 25 лет.

Еще одного сына ему родила Мелания Трамп. Бэррону Уильяму Трампу сейчас 13 лет.

У Трампа десять внуков. Пятеро от старшего сына Дональда Трампа-младшего и его супруги Ванессы Трамп: внучки Кей Мэдисон Трамп (2007), Хлоя София Трамп (2014) и внуки Дональд Джон Трамп III (2009), Тристан Милос Трамп (2011), Спенсер Фредерик Трамп (2012). Трое от старшей дочери Иванки Трамп и ее супруга Джареда Кушнера: внучка Арабелла Роуз Кушнер (2011) и внуки Джозеф Фредерик Кушнер (2013), Теодор Джеймс Кушнер (2016). И двое внуков от Эрика Трампа: Эрик Трам, которому в сентябре исполнится 2 года и новорожденная Каролина.

Дональд Джуниор, Иванка и Эрик Трамп занимают посты вице-президентов в компании Дональда Трампа The Trump Organization.