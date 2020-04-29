В начале лета НБУ введет в обращение новую монету номиналом 10 гривен

Национальный банк введет в обращение монету номиналом 10 гривен с 3 июня.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

"Это - часть комплексного решения по оптимизации и обновлению банкнотно-монетного ряда гривны, продолжающегося с 2014 года и имеющего целью обеспечить в Украине надежные и защищенные от подделок банкноты, удобство наличных расчетов и экономию средств для государства. Введение в оборот новых оборотных монет номиналом 10 гривен завершит этот процесс", - говорится в сообщении НБУ.

Отмечается, что с учетом срока службы монет замена банкнот низких номиналов на соответствующие номиналы монет позволит государству сэкономить около 1 млрд гривен.

На первом этапе Национальный банк планирует ввести в обращение более 5 млн 10-гривневых монет, которые будут распределены между подразделениями Национального банка в регионах.

С 3 июня 2020 года банки смогут получать обновленные денежные знаки в Национальном банке и выдавать их своим клиентам.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк Украины ввел в обращение новые монеты. Одну — из серебра.

А в конце 2019 года в Украине в оборот вошли 5-гривневые монеты