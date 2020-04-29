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29 апреля 2020, среда, 12:56 2714
Азия 2020-04-29T12:56:11+03:00
Українські Новини
На Бали нашли двух мертвых украинцев

На Бали нашли двух мертвых украинцев

Ольга Фандорина
Смерть, Бали, украинцы на Бали, Смерть за границей
место смерти. фото: coconuts.co
место смерти. фото: coconuts.co

В Индонезии на курортном острове Бали полиция выясняет причину смерти двух украинских граждан. Об этом сообщает местное издание Coconut. Как сообщает Страна со ссылкой на чат украинских туристов, которые отдыхали на Бали, вероятные имена умерших – 54-летний Андрей Сусленко и 52-летняя Татьяна Мьенчинская.

Тела супружеской пары были найдены в районе Кедонганан Бадунг накануне вечером в одной из квартир. Полицию вызвали соседи, которые заметили, что украинцы долго не выходят на улицу.

"После того, как удалось открыть комнату, были обнаружены два тела, которые лежали на полу без признаков жизни", – рассказали в полиции.

Отмечается, что тела опрыскали дезинфицирующими средствами, прежде чем погрузить их в "скорую" и доставить в больницу Санглах. В полиции заявили, что в качестве меры предосторожности покойные были эвакуированы по протоколам COVID-19. Признаков насилия на телах нет.

Как сообщали Українські Новини, После введения карантина, который продлили до 12 мая, и закрытия границ, в сложной ситуации оказались украинцы на острове Бали (Индонезия), которых так и не эвакуировали домой после вспышки коронавируса. 

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