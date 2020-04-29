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29 апреля 2020, среда, 11:55 91
Экономика 2020-04-29T11:56:08+03:00
Українські Новини
В первые три месяца 2020 импорт черной икры вырос в 2,7 раз

В первые три месяца 2020 импорт черной икры вырос в 2,7 раз

Анна Рудык
Импорт, черная икра, импорт товаров, Импорт продуктов
Черная икра. Фото: pixabay
Черная икра. Фото: pixabay

В январе-марте по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, импорт черной икры вырос на 168,5%, или на 2,87 млн гривен до 4,573 млн гривен, а экспорт этой продукции – на 14,8%, или на 0,345 млн гривен до 2,668 млн гривен.

Об этом говорится в данных таможенной статистики на сайте Государственной таможенной службы.

65% импорта в Украину – это икра происхождением из Китая, 12,8% - импорт икры из неизвестной страны происхождения.

Россия в таможенной статистике не упоминается.

Страна поставки для большей части экспорта черной икры из Украины не указана в таможенной статистике.


Импорт черной икры в 1 квартале в разрезе по стране происхождения товара, тыс. гривен:

Страна происхождения товара 1 квартал 2019 1 квартал 2020 Динамика, %
Китай 426,8 2986 599,6
Неизвестно 970,1 561,4 -42,1
Уругвай 0 472,4  
ЕС 306,1 252,6 -17,5
Бельгия 0 152,4  
Нидерланды 0 129,1  
Беларусь 0 19,5  
Всего 1703 4573,4 168,5


Экспорт черной икры в 1 квартале в разрезе по стране-партнеру, тыс. гривен:

Страна-партнер 1 квартал 2019 1 квартал 2020 Динамика, %
Неизвестно 2323,4 2059,3 -11,4
США 0 609,1  
Всего 2323,4 2668,4 14,8

Как сообщали Українські Новини, украинцы стали есть больше устриц: с начала года их импорт вырос почти на 16%.

Также в 2019 Украина импортировала автомобилей на рекордные 3,6 млрд долларов.

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