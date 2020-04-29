В Минздраве пообещали до мая выплатить больницам 241 млн субвенций, которые не платили в октябре-декабре

Пока Счетная комиссия обещает контролировать расход бюджетных средств на борьбу с коронавирусом, министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что до мая в учреждения здравоохранения будет направлено 241,8 млн гривен субвенции, которая предназначалась для выплаты в октябре-декабре.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"С целью урегулирования ситуации с критическим недофинансированием учреждений здравоохранения, которое мы очень остро ощущаем с момента старта второго этапа реформы, с 1 апреля, Министерство здравоохранения совместно с Министерством финансов проработали вопрос приближения и получения финансирования в апреле средств субвенции, которая была предусмотрена регионам на октябрь-декабрь в размере 241,8 млн гривен", - сказал Степанов.

Он отметил, что Государственная казначейская служба перечислит эти средства в регионы до 1 мая.

Финансирование в первую очередь будет распределено среди учреждений здравоохранения, в которых ощущается дефицит средств, в том числе и для выплаты зарплат медработникам.

Как сообщали Українськi Новини, Степанов намерен представить механизм дальнейшего реформирования медицины в ближайшее время.

41% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", доверяют заместителю министра здравоохранения Ляшко больше, чем министру Степанову.