Разумков не поддерживает люстрацию, но инициировать пересмотр закона о ней не намерен

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что не поддерживает люстрацию, однако инициировать пересмотр закона "Об очищении власти" (люстрации) не намерен.

Об этом он сообщил в интервью изданию "РБК-Украина", передают Українськi Новини.

"Мое отношение к люстрации достаточно специфическое: я ее не поддерживаю", - сказал Разумков.

По мнению спикера Рады, под люстрацию попало много людей, которые были эффективны и которые объективно не были замешаны в громких скандалах.

"Если же вы профессионал, человек с хорошей репутацией, не нажили себе дворцов за время своей службы, если вы качественно выполняли ту или иную функцию на той или иной должности, которая среди прочих попала под люстрацию, и из-за этого вас уволили, то я не понимаю, почему от вас нужно таким образом избавляться, если вы можете быть полезным этой стране", - подчеркнул он.

При этом, по мнению Разумкова, для того, чтобы инициировать изменения в закон о люстрации, необходимо понимать уровень поддержки в парламенте, чтобы это не было "холостым выстрелом".

"Для того, чтобы инициировать такое действие, надо понимать уровень поддержки, если мы говорим о Верховной Раде, чтобы это не было "холостым выстрелом". Надо понимать возможности, которые сегодня могут быть осуществлены Верховной Радой, и чего от этого будет больше – плюсов или минусов", - подытожил он.

Напомним, 24 февраля Большая палата Европейского суда по правам человека окончательно признала украинский закон "О люстрации" нарушающим права человека.

Министерство юстиции заявило, что намерено инициировать пересмотр закона "Об очищении власти" (люстрации) с учетом решения ЕСПЧ.

Минюст признался, что за 4 года так и не смог написать изменения к закону о люстрации, чтобы он соответствовал евростандартам.