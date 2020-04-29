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29 апреля 2020, среда, 10:09 180 Карта
Транспорт 2020-04-29T10:27:01+03:00
Українські Новини
Не взирая на карантин, многие мосты и дороги Киева "покраснели" от пробок

Не взирая на карантин, многие мосты и дороги Киева "покраснели" от пробок

Ирина Дорофейчук
Киев, Пробки, Карантин, Движение, Дороги, автотранспорт
Пробки и заторы на автодорогах. Фото: rubryka.com
Пробки и заторы на автодорогах. Фото: rubryka.com

Не взирая на продолжающиеся карантинные мероприятия и призывы властей воздержаться от активного перемещения по Киеву, дорожная ситуация, сложившаяся на утро 29 апреля, указівала на массовое игнорирование населением противоэпидемическими ограничений и мероприятий. Об этом свидетельствовали карты дорожных заторов, размещенные в основных поисковых системах всемирной паутины.

По данным интернет-поисковиков, в начале дня, наиболее проблемными были переезды с левого на правый берег столицы через киевские мосты. Практически все данные движения на путепроводах через Днепр свидетельствовали о проблемном движении.

Так же в красный "пробочный" цвет были окрашены основные развязки на городских магистралях. Впрочем, данные сети интернет, характеризовали общую ситуацию в столице Украины на "троечку" по десятибалльной шкале дорожного трафика.

Как сообщали Українські Новини, Коммунальное предприятие "Киевавтодор" частично ограничит движение на съезде с улицы Василенко на проспект Победы 15 и 18 апреля, на улице Малевича - с 16 апреля до 17 мая в то время, как въезды в Киев ограничат 1-2 полосами для проверки температуры водителей и пассажиров.

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