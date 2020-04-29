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29 апреля 2020, среда, 09:28 496
Lifestyle 2020-04-29T09:30:01+03:00
Українські Новини
Сегодня День Ирины. Поздравления в картинках

Сегодня День Ирины. Поздравления в картинках

Валерия Драгомирова
День Ангела, Ирина, День Ирины
Цветы. Фото: pixabay
Цветы. Фото: pixabay

Сегодня, 29 апреля, отмечается День Ирины. По церковному календарю именины Ирины отмечаются часто. Основные даты приходятся на следующие дни: 29 апреля, 18 и 26-го мая, 10 и 17 августа, а также 1 октября. Українські Новини собрали поздравления в картинках.

Имя Ирина в переводе с древнегреческого языка означает "мир, покой". Произошло от имени древнегреческой богини Эйрены, богини мира и покоя.

День Ирины. Картинка: pinterestДень Ирины. Картинка: pinterest

Поздравление с Днем Ирины. Картинка: pinterestПоздравление с Днем Ирины. Картинка: pinterest

С Днем ангела. Картинка: pinterestС Днем ангела, Ирина. Картинка: pinterest

Поздравляю С Днем Ирины. Картинка: pinterestПоздравляю С Днем Ирины. Картинка: pinterest

Поздравление с именинами Ирины. Картинка: pinterestПоздравление с именинами Ирины. Картинка: pinterest

Как сообщали Українські Новини, 29 апреля Украина будет одной из самых теплых стран Европы. Самая высокая температура воздуха ожидается в западных, северных областях и в большинстве центральных - днем + ​​18 + 24 градуса.

Кроме того, в мае украинцев всего ждет 12 выходных дней и 19 рабочих. Таким образом в последний месяц весны выходными днями будут: 1-3, 9-11, 16-17, 23-24 и 30-31 мая.        

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