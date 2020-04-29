Похолодает и придут дожди с грозами. Синоптик рассказала о погоде в конце апреля

В среду, 29 апреля, Украина будет одной из самых теплых стран в Европе. А в Киеве будет теплее, чем в Мадриде, Риме и Париже. Об этом пишет на своей странице в Facebook Наталья Диденко.



Температура воздуха в Киеве в течение дня составит + 22 + 24 градуса, без осадков.

"Украина разделится в среду и термически, и с влажностью и явлениями. В западных областях атмосферный фронт обусловит дожди и грозы. Уже запахнет немного летними атмосферными процессами. Осадки могут задеть еще Винницкую область", - написала синоптик.

По словам Диденко, большинство областей Украины лежать в зоне повышенного атмосферного давления, поэтому существенные осадки маловероятны.

Ветер повсюду преимущественно юго-западный, умеренный, в восточной части, на юге и в большинстве центральных областей возможны штормовые порывы.

Самая высокая температура воздуха ожидается в западных, северных областях и в большинстве центральных - днем + ​​18 + 24 градуса.

А вот на востоке и на юге Украины воздух ожидается + 14 + 19 градусов.

"Завершающий аккорд апреля выдаст циклон, который принесет новые дожди с грозами на Запад и Север Украины, а также в Одесскую область и Винницкую, снизит 30 апреля в западных областях температуру воздуха до + 11 + 15 градусов, хотя на остальной территории еще побудет теплая погода", - рассказала синоптик.

1 мая свежий воздух доберется и до северных областей, включая Киев.





Как сообщали Українські Новини, украинцы будут отдыхать в мае 12 дней.