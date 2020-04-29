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29 апреля 2020, среда, 08:53 409
Общество 2020-04-29T08:53:53+03:00
Українські Новини
В Тернополе зараженный COVID-19 пьяный гулял по городу

В Тернополе зараженный COVID-19 пьяный гулял по городу

Ольга Фандорина
Тернополь, Коронавирус, коронавирус в Тернополе, Карантин в Тернополе
Тернополь. Фото: censor.net.ua
Тернополь. Фото: censor.net.ua

В Тернополе зараженный коронавирусом мужчина покинул место самоизоляции и начал разгуливать по улицах города в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил начальник местного отдела полиции Сергей Осадца, передает За Збручем.

Правоохранители готовят админпротокол, поэтому мужчину ждет административная ответственность.

"Есть факты, когда человек, зараженный коронавирусом, выходил за пределы амбулаторного лечения в состоянии алкогольного опьянения. Три человека нам это подтвердили. Сейчас ищем видеоподтверждение этого факта. Мы отреагируем должным образом, будет составлен административный протокол. Также на выходных получали немало сообщений о скоплении людей. Полицейские реагировали должным образом, работали прежде всего на профилактику нарушений ", - отметил Сергей Осадца.

В общем в городе составлено 33 административных протокола за нарушение правил карантина. Правоохранители отмечают: в городе увеличилось число разбоев, краж, а также множество фактов нетрезвого пребывания без средств индивидуальной защиты в общественных местах.

Как сообщали Українські Новини, Каховку закрывают на карантин из-за вспышки COVID-19.

Ранее в марте весь общественный транспорт в Тернополе прекратит работу.

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