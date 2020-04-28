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28 апреля 2020, вторник, 17:41 983
Экономика 2020-04-28T17:45:15+03:00
Українські Новини
В январе-феврале Украина покупала только российское ядерное топливо

В январе-феврале Украина покупала только российское ядерное топливо

Григорий Яковенко
Россия-Украина, Ядерное топливо, ТВЭЛ, Westinghouse
Ровенская АЭС (Ривненская). Источник указан на фото
Ровенская АЭС (Ривненская). Источник указан на фото

В январе-феврале 2020 года Украина импортировала из России (компания "ТВЭЛ") ядерное топливо на сумму 12,965 млн долларов, у компании Westinghouse (производство в Швеции) - на сумму 7,9 тыс. долларов.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Всего за указанный период Украина импортировала ядерного топлива на сумму 12,973 млн долларов.

Таким образом, доля Westinghouse в январе-феврале составила 0,06%, доля "ТВЭЛа" - 99,94%.

Как сообщали Українськi Новини, Герус считает, что невозможно отказаться от поставки энергоносителей из России.

В 2019 году Украина импортировала из России (компания "ТВЭЛ") ядерное топливо на сумму 240,909 млн долларов, у компании Westinghouse (производство в Швеции) - на сумму 155,98 млн долларов.

Таким образом, доля Westinghouse за 2019 год составила 39,3%, доля "ТВЭЛа" - 60,7%.

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