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28 квітня 2020, вівторок, 14:49 365
Верховна Рада і партії 2020-04-28T16:00:03+03:00
Українські Новини
"Слуги народу" пропонують Кабміну послабити карантин в областях з низькою кількістю захворювань, - Струневич

"Слуги народу" пропонують Кабміну послабити карантин в областях з низькою кількістю захворювань, - Струневич

Ірина Дорофейчук
Парламент, Карантин, Кабмін, звернення, Шмигаль, Струневич
Вадим Струневич. Фото: Facebook
Вадим Струневич. Фото: Facebook

Депутати фракції "Слуга народу" звернулись до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із проханням розглянути можливість послабити карантин в тих регіонах, де поширення коронавірусною хвороби відбувається відносно повільно. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив заступник голови цієї фракції Вадим Струневич.

"Епідемія коронавірусу потягне за собою економічну та трудову кризу не лише в Україні, а й у світі. Тому вже зараз важливо докласти максимальних зусиль та розпочати діяти, аби знизити вплив пандемії на життя людей", - зазначив політик.

Він також підкреслив, що кількість інфікованих у різних областях суттєво відрізняється. Так наприклад, в Києві хворих станом на 28 квітня - 1298 людей, а у Херсонській лише 88 випадків.

"Я також підписав цей документ, і вважаю, що так як більшість населення залишилося без коштів на існування та без фактичного місця роботи - це буде правильний крок для початку", - підсумував Струневич.

Ініціатором звернення до прем'єр-міністра виступив народний депутат від "Слуги народу" Павло Павліш. Пропозицію підтримали й поставили електронний підпис під документом майже 60 нардепів. 

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