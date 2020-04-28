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28 апреля 2020, вторник, 09:35 98
Lifestyle 2020-04-28T09:36:17+03:00
Українські Новини
Сегодня Радоница. Что нельзя делать

Сегодня Радоница. Что нельзя делать

Валерия Драгомирова
Проводы, поминальные дни, Радоница
Церковь. Фото: heaclub.ru
Церковь. Фото: heaclub.ru

Сегодня, 28 апреля, отмечается Радоница - ежегодный день поминовения умерших, который установлен православной Церковью. Он традиционно приходится на девятый день после Воскресения Христова и считается Пасхой для усопших.

Слово "радоница" восходит к словам "род" и "радость", причем, особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников — сразу после Светлой пасхальной недели — как бы обязывает христиан не скорбить и не сетовать по поводу смерти близких.

Именно на Радоницу существует обычай празднования Пасхи на могилах усопших, куда приносятся крашеные яйца и другие пасхальные яства. Отметим, в этом году из-за карантина, который ввели на фоне вспышки коронавируса COVID-19, украинцам рекомендуют перенести день посещения кладбищ.

В Радоницу нельзя трудиться по дому, ругаться, пить много алкоголя, развлекаться.

Ранее Українські Новини писали, что на кладбища в поминальные дни пришли 13 тыс. человек в сравнении с 5-7 млн в предыдущие годы.

Кроме того, Министерство здравоохранения рекомендовало органам местного самоуправления закрыть кладбища для посещения в поминальные дни.

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