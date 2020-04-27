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27 апреля 2020, понедельник, 20:35 322
Силовые структуры 2020-04-27T20:39:09+03:00
Українські Новини
Коронавируса среди личного состава в зоне ООС нет, - штаб

Коронавируса среди личного состава в зоне ООС нет, - штаб

Надежда Комендантова
ООС, Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС, Коронавирус в ВСУ
ВСУ. Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
ВСУ. Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в понедельник, 27 апреля, 2 украинских военнослужащих ранены.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные "минскими договоренностями" минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из стрелкового оружия вел огонь вблизи Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник 3 раза обстрелял украинские позиции возле Катериновки, Крымского и Южного.

Вследствие обстрелов 2 военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

Потери противника уточняются.

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной.

Случаи заболевания коронавирусом среди личного состава ООС не зафиксированы.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 11 раз обстреляли позиции сил ООС 26 апреля, потерь не было.

Тем временем в Одесской области на Государственном испытательном полигоне проходят летные испытания украинской ракеты "Вильха-М".

Недавно ВМС Пакистана провели успешные испытания противокорабельных баллистических ракет.

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