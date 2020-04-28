Как правильно брать образец на коронавирус, – медики дали рекомендации

Тем временем, как Министерство планирует увеличить количество тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), в Центре общественного здоровья медикам напомнили, как правильно брать, хранить и транспортировать образцы для тестирования на наличие вируса Covid-19. Инструкции опубликованы на странице Центра в Facebook.

Медики или работники мобильных медицинских бригад, которые отбирают образцы, обязательно должны быть в средствах индивидуальной защиты. “Медицинская маска или респиратор класса защиты не ниже FFP2, защитные очки или щиток для лица, изоляционный защитный халат и шапочка, перчатки”, - говорится в видеоинструкции.

Перед тем как отбирать биологический материал, медики должны провести гигиеническую обработку рук спиртосодержащим антисептиком и одеть средства индивидуальной защиты.

Если нужно брать несколько образцов подряд, между пациентами нужно лишь изменить перчатки и провести гигиеническую обработку рук. Также запрещается использовать один тампон или зонд для отбора образца из отдела ротовой полости или носа. "После этого поместите тампон или зонд в стерильную пробирку с 2-3 мл транспортной среды с мазком из зева. Прокрутите его до 10 раз, после чего – утилизировать”, – сообщается в видеоинструкции. Подробно о том, как брать образец на Covid-19 смотрите в видео.

https://www.youtube.com/watch?v=efHKM9lZvKY" frameborder="0" allowfullscreen>

В условиях пандемии образец на коронавирус с помощью теста стал уже привычностью.

https://www.youtube.com/watch?v=x2Rx7NwGENA" frameborder="0" allowfullscreen>

https://www.youtube.com/watch?v=qld-qrbXjao" frameborder="0" allowfullscreen>

В то время, как с каждым днем увеличивается количество инфицированных коронавирусом, медики напоминают, как уберечь себя от заражения.

Как уберечъ себя от заражения

Держать дистанцию не менее 1,5-2 метра от людей с симптомами ОРВИ.

Нельзя прикасатся руками к лицу, осбенно к слизистым оболочкам.

Часто и тщательно мыть руки с мылом в течение 20-40 секунд. Дезинфицироввать руки антисептиком.

Термически обрабатывать продукты питания, особенно мясо.

Не заниматься самолечением, если возникли симптомы коронавируса, сразу обращаться к семейному врачу.

Как сообщали Українські новини, за сутки количество инфицированных возросло до 9 тысяч. В то же время вирусологи предполагают, после отмены карантина, возможен всплеск заболевших Covid-19.