Таможня сможет принимать на собственные счета наличную валюту в качестве залога от нерезидентов

Таможенные органы смогут принимать на собственные счета наличную валюту в качестве залога от нерезидентов.

Об этом говорится в сообщении Национального банка, передают Українські Новини.

"Национальный банк урегулировал возможность внесения нерезидентами наличной иностранной валюты на счета, открытые на имя таможенных органов в учреждениях, осуществляющих казначейское обслуживание бюджетных средств, или в уполномоченном банке, с целью предоставления индивидуальной гарантии в форме денежного залога при перемещении товаров по территории Украины транзитом", - говорится в сообщении Нацбанка.

Указывается, что такой шаг предпринят с целью приведения нормативно-правовой базы в соответствие с законом "О режиме совместного транзита и введения национальной электронной транзитной системы".

Отдельно Национальный банк также уточнил, что разрешается осуществлять расчеты в иностранной валюте на территории Украины по операциям по размещению, выплате дохода и погашения облигаций, казначейских обязательств Украины, номинированных в иностранной валюте, если это предусмотрено проспектом эмиссии ценных бумаг или решением об эмиссии ценных бумаг (для государственных ценных бумаг - условиями их размещения).

Указанные изменения утверждены постановлением правления №55 от 24 апреля "О внесении изменений в Положение об осуществлении операций с валютными ценностями".

Изменения вступают в силу с 25 апреля.

Как сообщали Українські Новини, Таможенная служба открыла статистику ввоза и вывоза из Украины конкретного товара

Только за первые два месяца 2020 года недопоступления в Госбюджет от Государственной таможенной службы составили 13 млрд грн. Глава Гостаможслужбы Максим Нефедов объяснил такие показатели снижением импорта сырьевых товаров и укреплением курса гривны.