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27 апреля 2020, понедельник, 12:23 933
Экономика 2020-04-27T12:38:12+03:00
Українські Новини
Таможня сможет принимать на собственные счета наличную валюту в качестве залога от нерезидентов

Таможня сможет принимать на собственные счета наличную валюту в качестве залога от нерезидентов

Ольга Фандорина
Таможня, Нерезиденты, Таможенная служба, наличная валюта
Таможня. Фото: Буквы
Таможня. Фото: Буквы

Таможенные органы смогут принимать на собственные счета наличную валюту в качестве залога от нерезидентов.

Об этом говорится в сообщении Национального банка, передают Українські Новини.

"Национальный банк урегулировал возможность внесения нерезидентами наличной иностранной валюты на счета, открытые на имя таможенных органов в учреждениях, осуществляющих казначейское обслуживание бюджетных средств, или в уполномоченном банке, с целью предоставления индивидуальной гарантии в форме денежного залога при перемещении товаров по территории Украины транзитом", - говорится в сообщении Нацбанка.

Указывается, что такой шаг предпринят с целью приведения нормативно-правовой базы в соответствие с законом "О режиме совместного транзита и введения национальной электронной транзитной системы".

Отдельно Национальный банк также уточнил, что разрешается осуществлять расчеты в иностранной валюте на территории Украины по операциям по размещению, выплате дохода и погашения облигаций, казначейских обязательств Украины, номинированных в иностранной валюте, если это предусмотрено проспектом эмиссии ценных бумаг или решением об эмиссии ценных бумаг (для государственных ценных бумаг - условиями их размещения).

Указанные изменения утверждены постановлением правления №55 от 24 апреля "О внесении изменений в Положение об осуществлении операций с валютными ценностями".

Изменения вступают в силу с 25 апреля.

Как сообщали Українські Новини, Таможенная служба открыла статистику ввоза и вывоза из Украины конкретного товара

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